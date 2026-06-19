Julien Vottero prend la tête du Pôle Acquisition d’Isoskèle et la Direction Générale de CyberCité

Isoskèle nomme Julien Vottero à la direction de son Pôle Acquisition, qui réunit CyberCité et TimeOne, et lui confie la Direction Générale de CyberCité. Un nouveau cap : une approche de Global Acquisition où conseil, performance et marque ne font plus qu’un, au service des annonceurs.

Déjà Directeur Général de TimeOne depuis 2017 et Directeur Général Adjoint d’Isoskèle depuis 2021, Julien Vottero prend la Direction Générale de CyberCité et pilote l’ensemble du Pôle Acquisition. Sa conviction : l’acquisition ne se traite plus levier par levier. Elle se conçoit comme un conseil global, qui dépasse la seule performance pour intégrer pleinement les enjeux de marque.

Le Pôle Acquisition accompagne plus de 500 annonceurs et mobilise plus de 200 expert.e.s, répartis sur six implantations : Paris, Lyon, Bordeaux, Nantes, Chambéry et Rennes. Il repose sur la complémentarité de deux entités : CyberCité (SEO, GEO, SEA/Média, Social Ads, Content Marketing, Data Analytics & Conversion) et TimeOne (affiliation, Influence, BtoB et Leadgen). Data, technologie et IA en constituent le socle commun, garantissant une même rigueur de la décision stratégique au déploiement opérationnel, et permettant d’orchestrer tous les leviers dans une logique unique.

Cette étape prolonge les rapprochements engagés au sein du groupe, avec l’intégration des équipes spécialisées en conseil média-acquisition au sein de CyberCité, pour accélérer une offre intégrée associant stratégie, branding, activation et optimisation de la performance. Les premiers dispositifs communs sont déjà opérationnels : acquisition globale, pilotage à la valeur, offres CRO et recours croissant à l’IA dans la production des livrables et des assets créatifs.

Julien Vottero compte plus de vingt ans d’expérience dans le média, la data et la performance, et a piloté plusieurs des rapprochements qui structurent aujourd’hui l’offre d’acquisition du groupe.

« Soutenir la croissance de nos clients ne passe plus par l’optimisation levier par levier, cette grille de lecture est dépassée. Elle suppose une stratégie d’acquisition globale, reposant sur le juste équilibre entre conseil, déploiement et un socle solide de data, de technologie et d’IA. C’est tout le sens de notre rôle de partenaire business. »

Julien Vottero — Directeur du Pôle Acquisition d’Isoskèle, Directeur Général de CyberCité et de TimeOne.