PARTNER'S VOICE

Julien Vottero prend la tête du Pôle Acquisition d’Isoskèle et la Direction Générale de CyberCité

Avec CyberCité

19/06/2026
3 minutes de lecture

Isoskèle nomme Julien Vottero à la direction de son Pôle Acquisition, qui réunit CyberCité et TimeOne, et lui confie la  Direction Générale de CyberCité. Un nouveau cap : une approche de Global Acquisition où conseil, performance et  marque ne font plus qu’un, au service des annonceurs. 

Déjà Directeur Général de TimeOne depuis 2017 et Directeur Général Adjoint d’Isoskèle depuis 2021, Julien Vottero prend la Direction Générale de CyberCité et pilote l’ensemble du Pôle Acquisition. Sa conviction : l’acquisition ne  se traite plus levier par levier. Elle se conçoit comme un conseil global, qui dépasse la seule performance pour intégrer  pleinement les enjeux de marque. 

Le Pôle Acquisition accompagne plus de 500 annonceurs et mobilise plus de 200 expert.e.s, répartis sur six  implantations : Paris, Lyon, Bordeaux, Nantes, Chambéry et Rennes. Il repose sur la complémentarité de deux entités :  CyberCité (SEO, GEO, SEA/Média, Social Ads, Content Marketing, Data Analytics & Conversion) et TimeOne (affiliation,  Influence, BtoB et Leadgen). Data, technologie et IA en constituent le socle commun, garantissant une même  rigueur de la décision stratégique au déploiement opérationnel, et permettant d’orchestrer tous les leviers dans une  logique unique. 

Cette étape prolonge les rapprochements engagés au sein du groupe, avec l’intégration des équipes spécialisées  en conseil média-acquisition au sein de CyberCité, pour accélérer une offre intégrée associant stratégie, branding,  activation et optimisation de la performance. Les premiers dispositifs communs sont déjà opérationnels : acquisition  globale, pilotage à la valeur, offres CRO et recours croissant à l’IA dans la production des livrables et des assets créatifs. 

Julien Vottero compte plus de vingt ans d’expérience dans le média, la data et la performance, et a piloté plusieurs des  rapprochements qui structurent aujourd’hui l’offre d’acquisition du groupe. 

Les derniers articles par Partners’ Voice (tout voir)
19/06/2026
3 minutes de lecture
© Copyright 2008 / 2026, DECODE MEDIA, The Innovation Media Company. All Rights Reserved
Bouton retour en haut de la page
Julien Vottero prend la tête du Pôle Acquisition d’Isoskèle et la Direction Générale de CyberCité
Pourquoi les champions français du quantique regardent désormais vers Seoul
Gestion des dépenses : comment Wallester répond à un enjeu devenu structurel pour les entreprises
SEO et GEO : comment l’IA redéfinit les règles de l’acquisition en 2026
Mieux comprendre le SEO nouveau, Google un moteur de recherche d’humains pour les humains.
ONLYOFFICE : une alternative open source à Microsoft Office pour les entreprises
Déployer l’IA dans le secteur financier : premiers pas et écueils à éviter