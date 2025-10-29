La logistique, colonne vertébrale de la supériorité militaire, SalesPatriot lève 4,2 millions d’euros

Les récents conflits ont montré qu’un retard dans la livraison de composants critiques peut paralyser des systèmes entiers de la défense. À cette réalité s’ajoute un constat partagé par les armées et les industriels : la logistique militaire reste l’un des secteurs les moins digitalisés.

C’est sur ce terrain que se positionne SalesPatriot, une jeune entreprise polono-américaine qui entend moderniser le procurement de défense et d’aéronautique. Fondée en 2024 par Nelson Ray, Benjamin Rhodes-Kropf et Maciej Szymczyk, elle développe une plateforme logicielle qui centralise, nettoie et automatise les flux d’achat entre fabricants, fournisseurs et agences publiques. Sa technologie agrège des données issues de portails gouvernementaux, d’ERP, de feuilles Excel ou d’e-mails non structurés, afin de réduire le temps de traitement des commandes et d’augmenter le taux de succès sur les appels d’offres.

« Les guerres d’aujourd’hui se gagnent avec les chaînes logistiques autant qu’avec les plateformes », souligne Nelson Ray, CEO de SalesPatriot. « Nous construisons l’infrastructure pour que l’Occident soit prêt. » L’entreprise revendique des gains de productivité atteignant un facteur sept sur les délais de traitement et affirme que ses utilisateurs gèrent désormais plus de 200 millions d’euros de commandes annuelles destinées au Pentagone.

En choisissant la Pologne comme base européenne, SalesPatriot s’inscrit dans une tendance émergente : l’ancrage de technologies critiques dans les pays de l’Est, à la fois pour des raisons de talent et de proximité stratégique. L’entreprise y a ouvert le SalesPatriot House, un espace où ingénieurs et fondateurs cohabitent pour développer la plateforme.

SalesPatriot a levé 4,2 millions d’euros en Seed auprès de CRV, Pear VC, Y Combinator, SV Angel, Liquid2 et Uncorrelated Ventures, avec la participation d’anges investisseurs tels que Paul Graham, Rich Miner, Mark Pincus, Steve Blank et Mati Staniszewski. Le tour porte le financement total à 5,4 millions d’euros. Fondée en 2024, la société emploie dix personnes et prévoit d’en recruter cinq supplémentaires d’ici fin 2025. Son siège est établi à San Francisco, avec un hub technologique à Varsovie.