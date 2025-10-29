OpenAI consolide son alliance industrielle : 40 milliards de SoftBank, 250 milliards de compute, 130 milliards d’actifs

Quand la mission devient capital : OpenAI redessine la frontière entre entreprise et fondation

OpenAI a finalisé une recapitalisation majeure de sa structure, simplifiant le lien entre ses entités à but lucratif et non lucratif. L’opération consacre la création de l’OpenAI Foundation, désormais détentrice du contrôle direct sur la société commerciale OpenAI Group PBC. Cette nouvelle configuration place la mission d’intérêt général au cœur de la gouvernance du groupe, tout en garantissant un accès direct à des ressources considérables avant l’arrivée de l’intelligence artificielle générale (AGI).

Une structure inversée : la fondation contrôle l’entreprise

Fondée en 2015 comme organisation à but non lucratif, OpenAI avait introduit en 2019 une entité commerciale pour financer son développement. La recapitalisation met fin à cette architecture hybride en consolidant le contrôle de la fondation sur la société opérationnelle, qui devient une Public Benefit Corporation (PBC).

L’OpenAI Foundation détient aujourd’hui des parts valorisées à 130 milliards de dollars, un montant qui en fait l’une des fondations philanthropiques les plus puissantes au monde. À mesure que la valorisation de la société progresse, la fondation obtiendra des participations additionnelles, selon un mécanisme interne de redistribution appelé « mission ratchet », alignant croissance économique et impact collectif.

Un engagement initial de 25 milliards pour la santé et la résilience de l’IA

L’OpenAI Foundation consacrera 25 milliards de dollars à deux priorités stratégiques :

La santé et la recherche médicale , via la constitution de jeux de données ouverts et le financement de chercheurs pour accélérer le développement de nouveaux diagnostics et traitements ;

La résilience des systèmes d’intelligence artificielle, en soutenant le développement d’une couche de sécurité technique comparable à celle de la cybersécurité pour Internet.

Cette orientation traduit la volonté d’OpenAI d’utiliser son capital pour bâtir des infrastructures de confiance autour de l’IA et de renforcer la sécurité systémique de ses usages.

Le signal stratégique : OpenAI se prépare à l’AGI

Au-delà des aspects juridiques et financiers, cette recapitalisation constitue une étape de préparation à l’ère de l’intelligence artificielle générale. OpenAI se dote d’un cadre institutionnel capable d’absorber les effets économiques, politiques et scientifiques d’une technologie susceptible de transformer tous les secteurs.

En consolidant la propriété entre une fondation à mission et une entreprise à but public, le groupe se protège contre une capture capitalistique ou géopolitique de l’AGI, et crée aussi un mécanisme de redistribution anticipé de la valeur, plaçant la gouvernance morale au même niveau que la performance technologique. Ce modèle structurel permet à OpenAI d’aborder la prochaine décennie comme une infrastructure mondiale de l’intelligence, et non plus comme une simple société logicielle.

SoftBank et Microsoft : deux pivots financiers et technologiques

La recapitalisation ouvre également la voie à l’investissement de 40 milliards de dollars de SoftBank, qui avait conditionné son apport à la mise en place du nouveau modèle de gouvernance. En parallèle, OpenAI a renégocié son accord avec Microsoft, prolongeant leur partenariat jusqu’en 2032. Microsoft conserve l’accès anticipé aux technologies OpenAI, y compris après l’émergence d’une AGI, sous réserve de garde-fous de sécurité validés par un comité indépendant. OpenAI conserve la souveraineté sur son hardware, notamment les prototypes issus du rachat de la société fondée par Jony Ive, ancien designer d’Apple.

L’entreprise s’est par ailleurs engagée à acheter 250 milliards de dollars de puissance de calcul à Microsoft, tout en retrouvant la liberté de signer des accords avec d’autres fournisseurs cloud.

Une validation institutionnelle après un an de négociations

La restructuration a été menée en dialogue étroit avec les procureurs généraux de Californie et du Delaware, qui ont exigé des garanties sur la gouvernance et la finalité de la nouvelle entité. OpenAI affirme que ces discussions ont permis de consolider un modèle « plus robuste et plus transparent », assurant que la mission initiale, faire bénéficier toute l’humanité de l’AGI, demeure juridiquement prioritaire sur la logique de profit.

Vers une philanthropie de nouvelle génération

En dotant une fondation à but non lucratif d’une participation dans une entreprise technologique valorisée à plus de 100 milliards de dollars, OpenAI invente une forme inédite de philanthro-capitalisme algorithmique.

Le dispositif préserve la capacité de l’entreprise à investir massivement dans la recherche et l’innovation.

Ce modèle, à la fois philanthropique et industriel, positionne OpenAI non plus seulement comme un pionnier de l’IA générative, mais comme une institution mondiale combinant puissance économique et mandat moral.