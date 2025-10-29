L’essor de la “compliance-as-a-service” : Formalize lève 30 millions d’euros pour industrialiser la conformité européenne

La conformité s’éloigne du terrain juridique pour entrer dans celui de la donnée, longtemps cantonnée aux départements légaux et à la documentation papier, elle devient un logiciel, une infrastructure, un flux continu de signaux à auditer et à automatiser. Ce déplacement s’incarne dans une nouvelle génération d’acteurs qui conçoivent la régulation comme un service technologique.

Formalize, société danoise fondée en 2021, a bâti sa plateforme sur la promesse simple de transformer la complexité réglementaire européenne en processus automatisés. Son outil centralise la gestion des obligations liées à des cadres comme le RGPD, NIS2, DORA ou ISO27001. Les entreprises clientes peuvent suivre leur conformité en temps réel, relier leurs audits à leurs flux de données et générer des rapports adaptés aux autorités nationales. Pour de nombreuses PME, cette approche remplace les fichiers Excel et les consultants à la tâche par un service continu, facturé à l’abonnement.

Le concept de “compliance-as-a-service” s’impose dans un contexte où la régulation européenne s’intensifie. Les nouvelles directives sur la cybersécurité, la protection des données et la durabilité obligent désormais des milliers d’entreprises à documenter leurs procédures et leurs contrôles internes. Or ces obligations ne se limitent plus aux grandes sociétés cotées, elles s’étendent aux sous-traitants, distributeurs et partenaires, générant un marché logiciel homogène à l’échelle du continent.

Dans ce marché en expansion, l’automatisation devient le levier principal. Selon Jakob Lilholm, cofondateur et CEO de Formalize, “compliance is no longer optional; it’s essential for doing business. At Formalize, we’re building a future where automation and AI simplify GRC for European SMBs without ever compromising on security or the local expertise that defines us.” L’entreprise a su s’imposer en combinant un moteur d’automatisation transverse avec des déclinaisons locales, adaptées à chaque pays et secteur.

Formalize, basée à Copenhague, a levé 30 millions d’euros en série B, un tour co-dirigé par ACTON CAPITAL (Allemagne) et BLACKFIN TECH (France), avec la participation de WEST HILL CAPITAL et CIBC INNOVATION BANKING. La société a réuni 50 millions d’euros depuis sa création en 2021 par Jakob Lilholm et Christian Jessen. Elle compte 160 employés et plus de 8 000 clients répartis dans plusieurs pays européens.