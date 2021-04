Le Français Deepomatic lève 2,3 millions d’euros auprès de Swisscom et Octave Klaba (OVH)

Alors que la Commission Européenne veut atteindre une connexion d’au moins 100 Mbit/seconde dans tous les ménages européens d’ici 2025, la startup française Deepomatic, qui accompagne notamment les opérateurs télécoms grâce à sa plateforme d’automatisation visuelle, lève 2,3 millions d’euros auprès de Swisscom Ventures, fonds d’investissement de l’opérateur national suisse, et d’Octave Klaba, fondateur d’OVH. L’entreprise avait déjà levé 6,2 millions de dollars en 2019, notamment auprès de Hi Inov et Alven, et a depuis triplé ses revenus.

Lancé en 2014 par Augustin Marty, Aloïs Brunel et Vincent Delaitre, Deepomatic a d’abord voulu devenir un «Shazam de l’image», avant de réorienter son offre à destination des entreprises en 2016 et d’enfin trouver son public. La startup est aujourd’hui spécialisée dans la reconnaissance visuelle et l’IA appliquées à des projets industriels, travaillant notamment avec Compass, Valeo, Airbus ou encore Galeries Lafayette. Sa solution permet également, par exemple, d’évaluer instantanément l’état des réseaux de télécommunications pour les opérateurs et techniciens. La startup parisienne compte parmi ses clients des opérateurs notoires tels que Bouygues Telecom ou Swisscom. Sa solution a permis d’appuyer plus d’un million d’interventions en 2020. Deepomatic ambitionne d’en réaliser plus de 2 millions en 2021.

Pour un «écosystème européen fort en matière d’IA»

« Nous estimons qu’au cours des dix prochaines années, toutes les entreprises ayant d’importantes activités sur le terrain (télécommunications, construction, infrastructures et énergie) auront recours à la reconnaissance d’images pour optimiser les processus sur le terrain, comme d’autres secteurs (services financiers, assurances, etc.) ont pu le faire avec l’automatisation des processus CRM et administratifs », commente Augustin Marty, CEO de Deepomatic. « Nous voulons participer à la création d’un écosystème européen fort en matière d’intelligence artificielle. »

Avec le soutien du fondateur d’OVH, qui a investi à titre personnel dans ce tour de table, la startup parisienne ambitionne d’accélérer notamment dans le secteur des télécoms en Europe, en faisant évoluer sa plateforme, en particulier au niveau de l’optimisation des processus et de la traçabilité des opérations.

« Il me semble essentiel d’accompagner la croissance de sociétés françaises dont les innovations de rupture ont su introduire de l’intelligence artificielle dans les opérations quotidiennes de nombreux acteurs en Europe », commente Octave Klaba. « Deepomatic a su rendre concret l’usage de l’IA et le mettre à la portée des entreprises. Je ne pouvais que les soutenir dans cette nouvelle phase de leur développement. »

Deepomatic : les données clés

Fondateurs : Augustin Marty, Aloïs Brunel et Vincent Delaitre

Création : 2014

Siège social : Paris

Activité : reconnaissance visuelle

Financement : 2,3 millions d’euros auprès de Swisscom Ventures, fonds d’investissement de l’opérateur national suisse, et d’Octave Klaba, fondateur d’OVH.