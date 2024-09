Le hollandais Whoppah acquiert Design Market pour renforcer sa position en Europe

Whoppah, la marketplace néerlandaise dédiée aux meubles design d’occasion, à la décoration intérieure et à l’art, annonce l’acquisition des actifs de Design Market, une plateforme française spécialisée dans le mobilier vintage et d’occasion. Cette acquisition stratégique permet à Whoppah de renforcer sa présence en Europe et d’élargir son offre de produits.

Une expansion de l’offre et du marché

Design Market, fondée en 2014 par Lionel Obadia et David Mimouni, s’est spécialisée dans la vente de mobilier vintage et de seconde main des années 1930 aux années 2000. La plateforme, reconnue pour son expertise dans la sélection de meubles authentiques, collabore avec des galeries et antiquaires à travers toute l’Europe.

En plus d’augmenter la diversité des produits, cette acquisition permettra à Whoppah d’étendre immédiatement sa part de marché dans des pays clés tels que la France, l’Allemagne, la Belgique, et les Pays-Bas, tout en facilitant sa croissance en Italie et en Espagne. Whoppah se positionne ainsi comme un acteur majeur du marché du mobilier d’occasion en Europe.

Un renforcement des capacités logistiques

L’acquisition de Design Market apporte également des bénéfices logistiques significatifs. Whoppah pourra désormais s’appuyer sur le système avancé de calcul des taxes d’import/export de Design Market, ainsi que sur ses partenariats avec des prestataires logistiques, ce qui facilitera les transactions internationales et permettra à la plateforme d’accélérer son expansion mondiale.

Un marché en pleine croissance

Fondée en 2019 par Thomas Bunnik et Evelien Remmelts, Whoppah s’est rapidement imposée comme une plateforme de référence pour l’achat et la vente de meubles design d’occasion, avec une offre incluant des marques réputées telles que Vitra, Artifort, et Cassina, ainsi que des œuvres d’art uniques. L’entreprise, qui met l’accent sur la réutilisation des objets pour promouvoir une consommation durable, s’est fixé pour objectif de redonner vie à un million d’objets de design d’ici 2030.

Avec cette acquisition, Whoppah continue de renforcer sa position sur le marché européen du mobilier d’occasion. Pour Francesco Putignano, cofondateur et CEO de Whoppah, a déclaré : « L’acquisition de Design Market marque un tournant pour Whoppah. Nous allons non seulement élargir notre offre, mais aussi étendre notre présence sur des marchés clés en Europe. Cette opération nous permet d’accélérer notre mission de promotion de la réutilisation des objets de design et de soutenir la transition vers une consommation plus durable. »