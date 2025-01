Les 10 erreurs à éviter lorsque vous lancez votre entreprise 

Vous avez un projet d’entreprise en tête, mais aussi le stress de commettre des erreurs ? C’est totalement légitime et commun chez les futurs entrepreneurs. Alors pour bien préparer votre lancement, voici les 10 faux pas les plus fréquents à éviter pour maximiser vos chances de succès.

💡 Quelles sont ces erreurs à ne pas commettre ?

Chaque année, de nombreux entrepreneurs se lancent avec enthousiasme, mais beaucoup doivent rapidement cesser leur activité. En connaissant les pièges à contourner, vous pourrez poser des bases solides pour la croissance et la pérennité de votre entreprise. Comme promis, voici notre liste des erreurs à éviter en lançant votre activité.

Erreur n°1 : ne pas réaliser d’étude de marché

👉 Se lancer sans connaître son marché ni sa concurrence

Oui, ça peut paraitre impensable et pourtant c’est tentant, car ne pas effectuer d’étude de marché de manière précise et poussée, c’est gagner du temps mais… D’ailleurs, quand on démarre avec un 1er projet, l’impasse est vite faite. Pourtant sauter cette étape complexe peut vous conduire à proposer des produits ou services qui n’intéressent pas votre public cible, et vouer votre lancement à l’échec. N’oubliez-pas, votre cible, ce n’est pas vous. Vos produits ou services répondent à des enjeux, besoins et personas bien précis. Les connaître est essentiel !

Les conséquences sont fatales :

Une mauvaise évaluation de la demande.

Un risque d’échec rapide faute de clients.

Prenez le temps d’analyser votre marché, étudiez vos concurrents, utilisez des outils comme Google Trends ou réalisez des sondages pour ajuster votre offre.

Erreur n°2 : mal choisir son statut juridique

👉 Opter pour un statut inadapté qui ne correspond pas à votre profil pro et perso

Par exemple, vous optez pour la micro-entreprise alors qu’une SAS serait plus avantageuse pour votre activité. En effet, en micro, les charges sont estimées en appliquant un pourcentage à votre chiffre d’affaires. A l’inverse, en SAS, on déduit les charges au réel. Ce qui signifie que votre résultat fiscal, donc votre impôt, diminue proportionnellement à l’augmentation de vos charges. Donc dans certains cas c’est vraiment beaucoup profitable de choisir le statut SAS pour se lancer de manière optimale. C’est le cas également si vous touchez une allocation de France Travail (ARE). Le choix de votre statut juridique a un impact conséquent sur le montant de votre allocation.

Les incidences qu’un mauvais statut provoque :

Des problèmes fiscaux.

Des charges sociales inadaptées en fonction.

Une perte d’argent et de temps

🤝 Nous vous recommandons de vous faire accompagner par un expert-comptable spécialisé en création d’entreprise pour choisir le statut juridique le plus adapté à votre projet.

Erreur n°3 : minorer l’importance du prévisionnel financier

👉 Lancer son activité sans planifier les flux financiers

Ignorer cette étape conduit souvent à des problèmes de trésorerie. Recettes, dépenses, fournisseurs, achats ou loyers pour votre local,…

Quelles répercutions pour votre activité entrepreneuriale ?

Des difficultés à payer vos charges

Un risque de fermeture prématurée

Nous vous conseillons d’élaborer un business plan complet, intégrant un prévisionnel financier précis. Pour se faire et obtenir un regard d’expert, l’aide d’un expert-comptable peut être précieuse. Celui-ci va vous aider à anticiper l’ensemble des charges dues par votre entreprise, y compris les cotisations sociales liées à vos rémunérations dont les appels de cotisations sont souvent difficiles à anticiper pour les créateurs.

Erreur n°4 : négliger les formalités administratives

👉 Penser que les démarches seront secondaires

Le constat est souvent sans appel : les documents oubliés ou mal remplis peuvent retarder le lancement de votre activité et entraver vos prévisions associées. Les timings de déclarations et de créations sont précis et doivent être tenus dans les temps, préparez bien ceci en amont via un rétroplanning.

Quelles sont les répercutions pour des formalités mal gérées ?

Risque de sanctions

Blocage administratif

Renseignez-vous préalablement sur les formalités obligatoires et envisagez de confier cette partie à un professionnel (un juriste spécialisé par exemple).

Erreur n°5 : ne pas anticiper les besoins en financement

👉 Sous-estimer le capital nécessaire

Une gestion précaire des besoins financiers peut freiner votre croissance. Soyez bien au fait des leviers financiers possibles : aides publiques et subventions, prêts bancaires, investissements et levées de fonds, dispositifs fiscaux (Crédit d’impôt recherche (CIR), Crédit d’impôt innovation (CII), crowdfounding, apport personnel et épargne, partenariat avec des grandes entreprises et réseaux…

Quels sont les résultats immédiats d’un manque de financement ?

Un manque de ressources (financier, matériel…) pour développer votre activité.

Des difficultés à honorer vos engagements (livrables clients déjà devisés…).

Prévoyez une réserve financière suffisante et explorez toutes les options de financement citées.

Erreur n°6 : se lancer seul(e) sans s’entourer de partenaires ou experts

👉 Faire cavalier seul

En menant tout de front en solo, vous risquez de perdre un temps précieux sur des tâches que d’autres pourraient gérer efficacement et avec savoir-faire. Votre temps est précieux et doit être dédié à votre cœur d’activité pour gagner en pérennité.

A quoi s’expose-t-on quand on entreprend en solitaire ?

Un isolement intense

Des décisions moins pertinentes.

Solution

Entourez-vous de mentors, partenaires stratégiques et experts (juridiques, financiers, etc.) et participez à des temps réseau, en physique ou digital. Echangez avec vos pairs pour avoir des conseils avisés et éclairés sur des points précis.

Erreur n°7 : ignorer les obligations comptables et fiscales

👉 Penser que tout peut attendre, surtout la première année

Les oublis comptables ou fiscaux peuvent entraîner des pénalités lourdes. Amendes forfaitaires, majorations en cas d’erreurs… Bref, de quoi ne pas dormir sereinement. Alors ouvrez les mails, courrier et répondez aux appels de votre comptable !

Quelles sont les répercussions de ces manquements ?

Amendes

Redressements fiscaux

Mettez en place une gestion comptable rigoureuse dès le départ. Avec l’appui d’un expert-comptable, tenez votre comptabilité avec régularité. Avec lui, planifiez les échéances pour éviter les retards et mettez en place des outils adaptés pour y consacrer le moins de temps possible.

Erreur n°8 : négliger la communication et la visibilité de son entreprise

👉 Ne pas définir votre stratégie marketing

C’est un cap essentiel que de préparer votre stratégie : sans visibilité, même la meilleure offre peut rester inconnue. Il faut faire parler de soi, de manière physique ou digitale, en fonction de vos cibles et des canaux qu’elle privilégie pour obtenir des informations. Les actions de communication (publicité, adhésion à des réseaux, parrainage, community management) que vous allez mettre en place la première année vous permettront d’obtenir des clients plus rapidement la seconde année.

Ne pas mettre en place de techniques de communication vous expose à :

Une faible notoriété et donc réticence généralisée pour vos prospects et fournisseurs

Des difficultés à attirer des clients chaque mois

Développez une présence en ligne solide (site web, réseaux sociaux) et investissez dans des campagnes marketing adaptées. Votre cible est sur TikTok ? Privilégiez ce canal quitte à opter pour une formation ou déléguer cette partie à un expert en la matière.

Erreur n°9 : fixer des prix inadaptés

👉 Surestimer ou sous-estimer vos tarifs

Des prix mal ajustés peuvent faire fuir les clients ou nuire à votre rentabilité. Trop faible ou trop élevés, un déséquilibre peut créer un sentiment de défiance et donc ne pas convertir vos prospects.

Définir des prix disproportionnés c’est :

Se créer une perte de clients ou de revenus

Avoir des difficultés à couvrir vos coûts

Analysez le marché (nous en parlions dès le début) et établissez des prix compétitifs, tout en assurant une marge suffisante pour votre rentabilité. Faites une enquête poussée des prix exercés par vos confrères pour ne pas être en marge du marché.

Erreur n°10 : oublier de définir des objectifs clairs et réalistes

👉 Naviguer sans cap précis, au jour le jour

C’est essentiel, sans une vision claire et échelonné, il est facile de s’égarer et de gaspiller des ressources. Préparez votre plan de développement selon votre activité et ses enjeux (trimestre, semestriel ou annuel et à 3 ans par exemple).

Ne pas créer de planning avec des échéances c’est :

Se créer soi-même un manque de priorités

Rencontrer des difficultés à mesurer vos progrès et votre développement

Définissez des objectifs SMART (spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporels) pour chaque étape de votre projet.

Lancer son entreprise est une aventure excitante, mais qui comporte son lot de défis. En évitant ces 10 erreurs et en vous entourant des bons partenaires, vous mettez toutes les chances de votre côté pour réussir. N’oubliez pas qu’un accompagnement professionnel, notamment par un expert-comptable, peut être déterminant pour le succès de votre projet.

Alors, préparez-vous, et lancez-vous avec confiance ! 🚀🚀