Les nouvelles solutions de financement adaptées aux besoins des entreprises modernes

Le lancement ou le développement d’une entreprise demande d’avoir accès à des fonds. Pour cela, les entrepreneurs ont plusieurs choix à leur disposition. Les solutions accessibles permettent de débuter une activité ou d’assurer sa croissance de manière sûre et pérenne.

Le crédit bancaire

En France, le crédit bancaire demeure l’une des solutions de financement les plus fréquemment utilisées par les entreprises. Un prêt professionnel peut se décliner de plusieurs manières, en privilégiant le microcrédit pour les petites sommes (ou en cas de difficultés pour obtenir un crédit traditionnel), mais le plus souvent les crédits d’investissement et de trésorerie.

En 2024, le taux d’obtention des crédits d’investissement a été très élevé dans l’Hexagone, de l’ordre de 96 % pour les PME et de 97 % pour les ETI. En matière de crédits de trésorerie, les chiffres restent également avantageux pour les entreprises, avec des réponses positives obtenues dans 83 % des cas pour les petites et les moyennes entreprises et dans 96 % des cas pour les sociétés comptant plus de 250 salariés.

Pour finaliser un crédit dans les meilleures conditions, plusieurs solutions en ligne peuvent être recommandées. Le comparateur de crédit est un outil gratuit proposé par de nombreux sites de référence. Il permet de trouver plus facilement une offre correspondant précisément à vos besoins. Afin d’obtenir rapidement votre crédit, les organismes proposant des offres 100 % en ligne sont un bon choix. Une demande de crédit peut être effectuée en quelques minutes pour réaliser des projets variés.

Le financement participatif

Pour les PME, une autre option intéressante consiste aujourd’hui à se tourner vers le crowdfunding. L’avantage de cette solution est qu’elle permet de passer outre les formalités bancaires pour solliciter directement l’intérêt du grand public.

Durant le premier semestre 2024, ce sont plus de 46 000 projets qui ont pu être financés de la sorte selon le Collège Financement Participatif de France FinTech, pour une collecte atteignant un total de 830 millions d’euros. Le crowdfunding est ainsi devenu en quelques années un allié incontournable pour les entreprises, en particulier les start-ups.

Avec la variante du crowdlending (les entreprises empruntent directement à des particuliers en passant par des plateformes spécialisées aux taux attractifs), le financement participatif est plus que jamais une solution viable pour les professionnels.

Le Revenue-Based Financing

Alternative aux solutions précédentes, le Revenue-Based Financing (RBF) peut aussi être employé en complément de ces modes de financement.

Ce modèle original permet d’obtenir un financement en se basant sur les revenus futurs de l’entreprise, sans risquer une dilution du capital. Les fonds sont obtenus en échange d’un pourcentage des revenus dégagés à l’avenir. Ce mode de financement très flexible a l’avantage d’ajuster le montant des remboursements aux rentrées de trésorerie.

Cette option peut être recommandée aux sociétés en pleine croissance qui cherchent à conserver leur autonomie. Le RBF est à l’heure actuelle l’une des solutions de financement les plus prometteuses pour les start-ups et les PME travaillant dans le secteur digital.

Pour financer leur activité, les professionnels disposent de multiples solutions. Celles-ci peuvent être retenues en fonction de leur type de structure ainsi que de leurs besoins. Doté d’un excellent taux d’acceptation, le crédit demeure une valeur sûre pour de nombreux projets.

Sources :