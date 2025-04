Delos lève 2,5 millions d’euros pour imposer un OS français de l’IA dans l’entreprise

Delos Intelligence entend faire émerger une alternative souveraine aux outils de productivité américains en s’appuyant sur l’intelligence artificielle générative. Fondée en 2023, l’entreprise développe une suite logicielle conçue comme un environnement de travail centralisé, piloté par la voix, intégrant les usages métiers du quotidien et garantissant la maîtrise des données.

La plateforme Delos.so regroupe aujourd’hui sept modules unifiés : assistant conversationnel, outil de rédaction, espace de stockage, moteur de recherche, système de compte rendu de réunions, outil de veille et traducteur. L’ensemble est conçu comme une réponse aux limites des environnements logiciels fragmentés et des approches centrées uniquement sur le chatbot. Trois briques technologiques différencient Delos des autres solutions du marché : une interface de pilotage vocal, une mémoire contextuelle permettant à la plateforme de retenir les interactions passées, et un système de classement intelligent des documents. Ces fonctions visent à augmenter la capacité d’action de l’utilisateur tout en simplifiant l’expérience logicielle.

L’architecture repose sur une combinaison de modèles de langage ouverts – GPT, Claude, Mistral, Llama – intégrés dans un cadre applicatif propriétaire, entièrement développé en interne. Delos revendique une maîtrise complète de son infrastructure logicielle, sans dépendance aux API externes, avec un hébergement chez Scaleway assurant le chiffrement et l’étanchéité des données. Les informations traitées ne sont ni partagées, ni utilisées à des fins d’entraînement, conformément à son positionnement souverain.

Avant de basculer vers ce modèle SaaS, Delos opérait comme agence de conseil spécialisée en IA générative. L’entreprise accompagnait alors des clients dans la construction de solutions sur mesure, en traitant des problématiques sensibles telles que la fiabilité des modèles, les risques de fuites de données ou les erreurs générées par les IA. Cette expertise a servi de fondement à la création de sa propre plateforme, Cosmos, lancée en septembre 2024. Elle incarne une vision structurée de l’IA comme levier transversal de transformation du travail dans les métiers du tertiaire : rédaction, recherche, gestion documentaire, traitement de l’information.

Le cœur technologique de Delos repose sur ce que l’entreprise nomme des modèles d’orchestration : une nouvelle génération d’outils qui organisent et coordonnent les capacités des LLMs, non pas dans une logique omnipotente, mais dans un cadre applicatif spécialisé, contextualisé, et orienté usage. Cette approche vise à dépasser les limites fonctionnelles et ergonomiques des assistants génériques.

Fondée par deux frères aux profils complémentaires – ingénieur en algorithmique avancée passé par Polytechnique et l’industrie quantique pour l’un, ancien acheteur international pour l’autre – Delos a structuré son développement autour de deux jalons clés : un premier contrat avec Allianz France, puis le lancement public de Cosmos, qui marque sa transformation en éditeur de logiciels. L’entreprise revendique aujourd’hui 10 000 utilisateurs et 200 entreprises clientes, parmi lesquelles Total, Casino, Shiseido ou BestWestern.

Le modèle repose sur une tarification à 25 euros par utilisateur et par mois. Cette stratégie d’accessibilité a permis à Delos de fonctionner jusqu’à présent sans capitaux extérieurs. La start-up a officialisé cette semaine une levée de fonds de 2,5 millions d’euros, menée par le fonds britannique 20VC, avec la participation des fondateurs de Pigment, Dataiku, Hexa, ainsi que les fonds Inovia, Plug & Play et Kima Ventures. L’objectif de ce financement est de renforcer les équipes commerciales et d’accélérer la distribution via un réseau de partenaires intégrateurs. Rentable à ce stade, Delos vise à renforcer sa notoriété sur le marché français et amorce ses premiers efforts de développement aux États-Unis.