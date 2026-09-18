Matignon, OVHcloud, Google DeepMind, Back Market… les mouvements de la rentrée

Souveraineté numérique, intelligence artificielle, développement commercial, gouvernance : les mouvements de la rentrée couvrent plusieurs priorités de l’écosystème tech. FrenchWeb.fr passe en revue seize nominations et changements de responsabilités, entre recrutements, promotions internes et prises de poste à venir.

Souveraineté numérique, cloud et cybersécurité

Julien Barnu rejoint Matignon sur les dossiers de souveraineté, de numérique et d’IA

Julien Barnu est nommé conseiller auprès du directeur de cabinet du Premier ministre, chargé de la souveraineté, du numérique et de l’intelligence artificielle. Publiée au Journal officiel du 12 septembre, sa nomination prend effet au 1er septembre 2026. Il succède à Adrien Facon. Venant du ministère des Armées et passé par le SGDSN et l’ANSSI, il apporte à Matignon une expérience des dossiers de cybersécurité et de sécurité nationale.

Bruno de San Nicolas rejoint OVHcloud pour développer le cloud de défense

OVHcloud recrute Bruno de San Nicolas, jusqu’ici représentant de la France auprès de la NATO Communications and Information Agency, à Bruxelles. Il rejoint le groupe pour structurer son développement dans le cloud de défense. Son expérience des environnements militaires et de la coopération internationale doit accompagner le positionnement de l’entreprise sur les besoins numériques des acteurs de la défense.

Victor Vuillard prend en charge la sécurité et la conformité d’OUTSCALE

Victor Vuillard rejoint OUTSCALE, la filiale cloud de Dassault Systèmes, comme Chief Information Security & Compliance Officer. Passé par l’ANSSI, EDF, Parrot, Thales et Mistral AI, il prend en charge un périmètre réunissant cybersécurité, infrastructures et centres de données, sécurité opérationnelle, conformité et relations avec les autorités. Sa mission associe ainsi la protection des opérations aux exigences qui encadrent l’hébergement des données sensibles et le déploiement de l’intelligence artificielle.

Intelligence artificielle et transformation des entreprises

Marie Pellat quitte Mistral AI pour revenir chez Google DeepMind

Après deux ans et demi chez Mistral AI, Marie Pellat revient chez Google DeepMind pour travailler sur les applications de l’intelligence artificielle dans la santé. Elle quitte la startup française après avoir accompagné une phase de forte croissance de ses équipes. Son nouveau champ de travail portera sur les liens entre modèles d’IA, recherche médicale et pratiques cliniques, avec l’objectif de rapprocher les capacités technologiques de leurs usages dans le soin.

Meriem Terrab rejoint l’équipe Digital Natives de Google Cloud

Meriem Terrab rejoint l’équipe Digital Natives de Google Cloud comme Startup Activation Account Executive. Elle accompagnera les startups françaises de l’intelligence artificielle dans la construction et le développement de leurs produits. Ce nouveau périmètre la place au contact des jeunes entreprises qui doivent transformer leurs premiers développements en services capables de soutenir une activité commerciale et une montée en charge.

Claire Calméjane élargit ses responsabilités chez Foundever

Claire Calméjane ajoute le Royaume-Uni et l’Irlande à la direction de la France et du Benelux chez Foundever. Elle prend également la responsabilité des ventes pour la région Europe, Moyen-Orient et Afrique. Arrivée en avril 2025 pour accélérer le développement des offres d’IA et de données multimodales du spécialiste de la relation client, elle associera désormais ce déploiement à un périmètre commercial et opérationnel élargi.

Logiciels, paiements et directions financières

Philippe Vincens prendra la direction d’Inqom en octobre

Philippe Vincens deviendra CEO d’Inqom en octobre 2026. Il succédera à Romain Passilly, nommé Country Director France de Visma. Administrateur d’Inqom depuis 2022, il prendra les commandes d’une entreprise dont la feuille de route prévoit d’élargir la plateforme de production comptable à une suite de logiciels plus complète, développée avec les cabinets. Cette transition intervient dans la continuité de l’intégration d’Inqom au groupe Visma.

Arthur Esteve prend la direction commerciale France de Payflows

Arthur Esteve rejoint Payflows comme Sales Director France. Il sera chargé du développement commercial de la plateforme auprès des directions financières, sur des opérations couvrant les achats, la trésorerie et la comptabilité. Son arrivée accompagne la commercialisation d’une offre qui entend intégrer des agents d’intelligence artificielle aux processus financiers quotidiens des entreprises.

Benoit Charpentier rejoint Naboo comme directeur financier de transition

Benoit Charpentier rejoint Naboo comme directeur financier dans le cadre d’une mission de management de transition. Après deux années comme CFO de transition chez Malt, il accompagnera l’équipe dirigeante de Naboo dans le pilotage financier, la structuration de l’entreprise et les besoins liés à la poursuite de sa croissance. Il s’agit donc d’une mission d’accompagnement temporaire, distincte d’un recrutement permanent à la direction financière.

Médias, publicité et distribution numérique

Christophe Parcot prend la présidence non exécutive de l’European Media Marketplace

Christophe Parcot devient président non exécutif de l’European Media Marketplace, l’alliance publicitaire lancée cet été avec notamment Equativ, Orange, Vodafone, Vinted, Leboncoin et Experian. Son mandat couvre l’orientation stratégique, la gouvernance et le développement des partenariats. L’initiative veut réunir des inventaires publicitaires premium, des données propriétaires et des capacités d’achat programmatique, tout en laissant chaque partenaire maître de ses données. Après le lancement de la coalition, la priorité consiste à convertir cette offre commune en campagnes effectivement achetées par les annonceurs.

Guillaume Grimbert devient SVP Global Commercial de Perion

Après la cession de Greenbids à Perion, son fondateur Guillaume Grimbert devient SVP Global Commercial du groupe, avec un périmètre consacré au développement commercial international. La technologie de Greenbids a été intégrée à Perion One sous le nom d’Outmax, son moteur propriétaire d’optimisation publicitaire par l’IA, déployé notamment sur les grandes plateformes publicitaires et TikTok. Cette évolution prolonge l’intégration de Greenbids, du produit jusqu’à la commercialisation de l’offre à l’international.

Jessika Guehaseim prend la direction du numérique du réseau ICI

Jessika Guehaseim a rejoint Radio France pour diriger le numérique du réseau ICI, son offre de proximité. Sa mission porte sur l’adaptation des contenus et des services locaux aux usages numériques. Elle devra articuler cette évolution avec l’ancrage territorial du réseau, en conservant la proximité avec les habitants et la pertinence de l’information locale au centre de son développement.

Gouvernance, communication et enseignement supérieur

Caroline Levard entre au comité exécutif de Back Market

Après six ans chez Back Market, Caroline Levard rejoint le comité exécutif comme Chief Legal & Corporate Affairs Officer. Son périmètre rassemble les affaires juridiques, la fiscalité, la durabilité et les affaires publiques. Ce regroupement place au sein d’une même direction les fonctions qui accompagnent le développement de la plateforme de produits reconditionnés, ses engagements environnementaux et ses relations avec les pouvoirs publics.

Virginie Christnacht prend la direction de la communication de FDJ UNITED

Annoncée le 28 juillet, la nomination de Virginie Christnacht comme directrice de la communication groupe de FDJ UNITED a pris effet le 14 septembre 2026. Elle rejoint également le comité exécutif. Précédemment Senior Managing Director chez Teneo, après avoir notamment dirigé la communication d’Eurazeo, elle aura pour mission de renforcer la réputation et la visibilité du groupe en France et à l’international, tout en accompagnant sa transformation auprès de ses différentes parties prenantes.

Vincent Jolys deviendra directeur général des services d’IP Paris le 1er octobre

Vincent Jolys est nommé directeur général des services de l’Institut Polytechnique de Paris, avec une prise de fonction prévue le 1er octobre 2026. Il rejoint l’établissement après dix ans à CentraleSupélec, où il a exercé les fonctions de directeur général des services, puis de directeur de la stratégie et de la transformation. Son expérience couvre notamment les finances, les systèmes d’information, l’immobilier et les ressources humaines. Il accompagnera la mise en œuvre de la stratégie d’IP Paris, en lien avec sa présidence et ses six écoles membres.