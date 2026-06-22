Les LLM lisent-ils vraiment vos données structurées ?

Par Jean-François Vervaecke, Head of SEO CyberCité.

Il y a des questions qui déclenchent toujours la même réponse de Normand chez les consultants SEO. Vous la connaissez, cette formule qu’on dégaine dès que le sujet devient un peu trop complexe. Je vous l’épargne. Disons simplement que la réponse se situe quelque part entre le « oui » et le « non ». Et comme souvent dans notre métier, c’est précisément là que tout devient intéressant.

Depuis l’explosion de ChatGPT, Claude, Perplexity et leurs équivalents, beaucoup cherchent un raccourci. Une sorte de bouton caché. Un levier technique discret qui permettrait, presque mécaniquement, de devenir visible dans les réponses générées par ces nouveaux moteurs conversationnels. Comme si l’on pouvait optimiser son site avec deux ou trois blocs de données structurées, ces fragments de code qui aident les moteurs à mieux comprendre le contenu d’une page, et espérer apparaître dans la conversation.

Le fantasme est séduisant. Mais il raconte mal ce qui se joue vraiment.

Les données structurées sont donc des balises (généralement au format JSON-LD) ajoutées au code HTML d’une page web pour aider les moteurs de recherche à comprendre et interpréter le contenu de manière explicite.

Elles s’appuient sur un vocabulaire standardisé, principalement Schema.org, et permettent à Google (ou Bing) d’afficher des résultats enrichis (rich snippets) dans les pages de résultats : étoiles d’avis, prix de produits, FAQ, infos recettes, événements, etc.

Alors disons-le d’emblée : non, ces fameuses données structurées ne sont pas un “Pass VIP” pour entrer dans les LLM. À ce stade, rien ne permet d’affirmer sérieusement qu’un modèle conversationnel « lit » directement ce code JSON-LD comme un signal décisif de compréhension. Et rien ne permet non plus de soutenir qu’ajouter quelques blocs de balisage de données structurées suffirait à améliorer mécaniquement sa visibilité dans ces nouvelles interfaces génératives.

Le sujet est donc souvent mal posé dès le départ.

Les LLM lisent-ils mes données structurées ? Là n’est pas le sujet. La vraie question est beaucoup plus intéressante : comment une marque réduit-elle l’ambiguïté dans les systèmes qui filtrent, relient, interprètent et fiabilisent l’information avant qu’une réponse soit générée ?

Google versus les LLM : deux systèmes à ne pas confondre.

Un LLM ne « lit » pas votre site comme un consultant qui inspecterait une page avec son crawler amphibien favori. Le mécanisme est tout autre. Et c’est précisément là que le débat mérite d’être posé avec plus de rigueur, parce qu’on ne parle pas d’une seule réalité, mais de deux possibilités d’impact très distinctes.

Du côté de Google et Gemini, l’impact est direct et documenté. Google lit les données structurées, les exploite activement pour construire les Rich Snippets, alimenter les Knowledge Panels, enrichir Google Shopping, identifier les entités et rattacher les auteurs. C’est une architecture déclarée, assumée, revendiquée. Gemini s’appuie nativement sur cette même infrastructure : quand il génère une réponse, il puise dans un web que Google a déjà filtré, structuré et interprété. Bien implémenter ses données structurées, c’est donc parler directement à la couche qui produit l’AI Overview et qui nourrit Gemini.

Du côté des concurrents (ChatGPT, Perplexity et consorts), l’impact est indirect. Mais il existe. Contrairement aux robots d’indexation classiques, ces modèles font souvent abstraction du JSON-LD présent dans le code source. Non pas qu’ils soient incapables de les comprendre s’ils les reçoivent : un LLM sait traiter du JSON-LD. Mais ce qu’ils ingèrent lors du pre-training, c’est majoritairement du texte brut ou du markdown (un format d’écriture simplifié), dont le rendu a pu, ou non, avoir exploité le schéma en amont. Ils privilégient donc le texte brut en purgeant le corpus de tout « bruit » technique.

L’information est ensuite tokenisée, transformant le contenu sémantique en unités mathématiques exploitables, indépendamment de la structure HTML. Ce qui prime à ce stade, c’est la qualité du discours, la hiérarchie de l’information, la cohérence sémantique. Aucun balisage ne rattrapera une idée confuse ou une offre mal formulée.

Mais dès qu’ils passent en mode RAG (Retrieval-Augmented Generation) pour répondre à une requête, le jeu change. Ils ne partent pas d’un web brut. Ils s’appuient sur des couches intermédiaires : query fan-out, résultats de recherche, signaux de confiance ou encore Knowledge Graph. Et ce sont précisément ces pages de résultats enrichis, déjà traités par Google ou par Bing, que certains LLM scrappent et consomment.

Vous ne structurez donc pas pour ChatGPT. Vous structurez pour Google, et ChatGPT en bénéficie en aval. L’impact des données structurées sur la visibilité générative n’est pas uniforme. Il est direct et mesurable chez Google, indirect mais réel chez les LLM tiers. Réduire ce sujet à « les LLM lisent-ils le JSON-LD ? » revient à poser la mauvaise question, et donc à rater l’essentiel.

Présence vs position : ce n’est plus le même jeu.

C’est là que le marché se trompe encore trop souvent. Les données structurées sont encore traitées comme des éléments de conformité technique. On ajoute du JSON-LD, on valide dans un outil, et si tout est vert, on considère le sujet plié. Ce principe est dépassé.

Tout comme la façon dont nous avons pensé le SEO pendant des années : pages piliers, contenus thématiques, couverture sémantique, maillage interne et backlinks. Un modèle efficace, qui a longtemps fonctionné. Google a valorisé les sites capables d’occuper un territoire éditorial avec cohérence. Mais ce modèle, (pollué depuis par les contenus massifs généré par l’IA), a une limite simple : il reste enfermé dans ce que vous contrôlez. Votre site devient votre terrain, et parfois aussi votre plafond. Les signaux offpage (mentions, backlinks, présence dans des sources tierces) ont toujours existé, mais ils prennent une dimension nouvelle. Or, ce qui se joue aujourd’hui dépasse très largement les frontières de l’arborescence de votre site.

Google et Bing, qui alimentent indirectement les réponses génératives via leurs pages de résultats, ne raisonnent plus seulement en clusters de contenus. Ils raisonnent en entités, en relations, en graphes de connaissances. Ce qui compte n’est donc plus uniquement votre capacité à approfondir un sujet, c’est aussi votre capacité à exister clairement dans un réseau de compréhension beaucoup plus vaste et à y être relié, correctement, aux bons signaux. Les données structurées changent de rôle exactement à cet endroit.

Avoir des données structurées, c’est être présent dans un annuaire. Votre nom est là, votre activité aussi. On peut vous trouver, à condition toutefois de vous rechercher. Être bien positionné dans un graphe de connaissances, c’est autre chose. C’est devenir une évidence. C’est être ce restaurant dont tout le monde parle dans ce quartier, celui qu’on associe spontanément à une ambiance, à des produits précis, à des avis, voire à des souvenirs. Patagonia, c’est outdoor + engagement environnemental + durabilité + communauté. Pas un simple nom, mais une constellation de signaux cohérents. On ne vous cherche plus seulement : on vous cite, on vous recommande, on vous relie à d’autres sujets.

L’un indique votre présence, l’autre vous rend incontournable de par votre position de ce réseau. Et à l’heure des moteurs génératifs, cette différence n’est plus théorique, elle devient concurrentielle. Une marque bien ancrée dans un graphe de connaissances sera citée spontanément par un LLM là où sa concurrente, simple entrée d’annuaire, sera ignorée.

Le vrai sujet : que votre marque soit lisible par les machines.

Un encodage utile ne sert pas seulement à rendre une page « parseable ». Il sert à déclarer des relations dans ce réseau : entre une marque et ses variantes de nom, entre un auteur et ses publications, entre une organisation et ses implantations, ou encore entre un produit et ses accessoires, et les sources qui renforcent votre légitimité.

On ne se contente plus de structurer des données, on construit la représentation de votre marque dans les systèmes qui décident si elle est une information ou une réalité établie.

Ce déplacement change tout. Parce que le LLM reste probabiliste : il prédit, reformule, synthétise, et hallucine parfois. Le Knowledge Graph et les systèmes d’entités, eux, sont déterministes. Ils servent de garde-fous. Entre les deux, les données structurées jouent un rôle d’infrastructure : elles stabilisent l’information, la relient et la rendent exploitable — en agissant comme une source de vérité déclarative sur laquelle les systèmes peuvent s’appuyer.

Une marque mal identifiée, un acronyme brouillé par un autre univers sémantique (« UFC » désigne une organisation de sports de combat pour les uns, l’association de consommateurs UFC-Que Choisir pour les autres), des pages experts sans rattachement clair ou une offre mal consolidée : tout cela laisse aux machines une grande liberté d’interprétation. Et les machines interprètent d’autant plus mal qu’on leur laisse du flou. Le flou est rarement un avantage en Search, il l’est encore moins dans des environnements probabilistes. Le sujet n’est plus d’être conforme, il est d’être intelligible.

Quelques cas concrets sur Google.

Chez CyberCité, nous testons, mesurons et documentons ces hypothèses sur des périmètres réels. Voici ce que nos optimisations ont produit pour nos clients.

Sur un catalogue e-commerce, la complétion du balisage produit et la correction des ambiguïtés de prix a permis +60 % de produits diffusés sur Google Shopping.

Sur un autre site, le passage d’un schéma Product sommaire à une logique ProductGroup enrichie a généré +400 % de produits détectés dans la Search Console et +27 % de clics Shopping.

Pour un retailer dont la marque était confondue avec l’univers crypto, un travail sur Organization et Wikidata a permis de reprendre la main sur son identité : +250 % de clics sur la requête de marque.

Sur des pages profils d’experts, le déploiement structuré de Person et Author a levé les ambiguïtés dans les Knowledge Panels, générant +15 % de trafic SEO.

Enfin, pour un réseau de magasins, l’usage de LocalBusiness et sameAs vers le répertoire SIRENE a suffi à faire remonter les pages en positions 1 et 2 sur les requêtes locales.

Ce que ces cas ont en commun est simple : la donnée structurée ne fonctionne pas comme un gadget. Elle améliore la façon dont Google lit, relie et exploite l’information. C’est précisément cette couche de compréhension qui peut ensuite nourrir votre visibilité dans les moteurs génératifs.

Structurer pour être compris, pas uniquement pour être conforme.

Chez CyberCité, c’est la ligne que nous tenons. Pas parce que nous croyons à un « hack », mais parce que, dans un univers où les moteurs cherchent en permanence à fiabiliser leurs réponses, réduire l’ambiguïté est un levier majeur. Nous ne balisons pas des pages « parce qu’il le faut », nous structurons l’empreinte numérique de la marque.

Socle fiable sur les schémas fondamentaux, enrichissement de la structure réelle de l’offre, réconciliation d’entités : @id, sameAs, alternateName, ProductGroup, Person… ces briques servent à modéliser proprement ce qu’est la marque pour les moteurs. Beaucoup parlent encore des données structurées comme d’un sujet technique ; nous les traitons comme un langage commun avec les machines. La nuance peut paraître fine, mais en pratique, elle change tout.

Il faut cependant résister à deux tentations symétriques .

La première est l’oversell : traiter les données structurées comme un hack universel vers tous les LLM. Sur ChatGPT ou Perplexity, l’effet est indirect et non démontrable en causalité directe. Le sujet est suffisamment solide pour ne pas avoir besoin qu’on lui invente des pouvoirs qu’il n’a pas.

La seconde consiste à conclure qu’elles seraient secondaires ou inutiles. Ce serait une erreur coûteuse, pour deux raisons. D’abord, Google et Gemini prennent ces données en compte de façon directe. Ensuite, parier aujourd’hui sur ChatGPT comme unique point d’entrée de la recherche générative serait une hérésie : la guerre des usages est loin d’être terminée, et les parts de marché de demain ne sont écrites nulle part.

Entre ces deux postures, il y a une lecture plus juste : structurer pour Google, c’est structurer pour l’ensemble de l’écosystème. Plus les interfaces deviennent synthétiques, plus elles ont besoin de signaux fiables en amont. Plus les usages transactionnels progressent, plus être lisible par les machines devient un avantage concurrentiel.

Vers le commerce agentique.

Pendant longtemps, le Search a récompensé les marques capables de publier et d’optimiser un terrain éditorial. Aujourd’hui, la bataille se joue aussi dans la construction de votre empreinte numérique : la capacité d’une marque à être comprise, reliée et citée sans erreur par des machines qui recomposent des réponses. Une marque réputée et fiable.

Ce mouvement ne fait que commencer. Avec le lancement de l’Universal Commerce Protocol par Google, les données structurées deviennent des briques d’exécution permettant de commander via une IA sans friction. On ne parle plus seulement de visibilité, mais de participation au commerce agentique.

Dans un marché saturé de contenus, la prochaine bataille sera structurelle. La bonne question n’est pas de savoir s’il faut baliser pour « plaire aux LLM », mais de savoir si l’on veut continuer à laisser les machines interpréter seules sa marque, ses offres, ses concepts.

Demain, lorsqu’un agent IA décidera d’acheter à votre place, être dans la liste des options possibles supposera que les machines vous comprennent avec une précision absolue. Sinon, vous serez invisibles dans des conversations où les décisions seront prises sans vous.