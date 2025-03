Les nouveaux dragons de l’IA : Moonshot AI, la course vers l’infini

Fondée en mars 2023, Moonshot AI s’est imposée en un temps record comme un acteur central de l’intelligence artificielle en Chine. Avec une valorisation atteignant 3,3 milliards de dollars en août 2024, la startup doit son ascension à son produit phare, Kimi, un chatbot capable de traiter jusqu’à deux millions de caractères en une seule requête.

L’architecture de Kimi repose sur un concept novateur, le « lossless long-context », qui permet d’absorber et d’analyser d’importantes quantités de texte sans perte de contexte. Cette avancée repose en partie sur les recherches menées par Yang Zhilin, cofondateur de Moonshot AI, lors de son doctorat à Carnegie Mellon et ses passages chez Meta et Google Brain. Ses contributions aux modèles Transformer-XL et XLNet ont ouvert la voie à une extension significative de la mémoire contextuelle des modèles de langage.

L’ambition de Moonshot AI s’inscrit dans une perspective plus large que la seule compétition avec les géants chinois de l’IA. Yang Zhilin a toujours rejeté l’idée de construire un équivalent chinois d’OpenAI, insistant sur la nécessité de développer une intelligence artificielle globale, affranchie des frontières nationales. À mi-chemin entre l’idéalisme tech et une approche pragmatique inspirée du modèle de ByteDance, il défend une stratégie qui conjugue innovation radicale et impératif de monétisation.

Mais cette volonté de grandeur rencontre ses premières limites. Si la capacité à traiter d’immenses volumes de texte confère un avantage concurrentiel indéniable, elle génère aussi des coûts de plus en plus importans et des tensions sur l’infrastructure technique. Les interruptions de service et la latence accrue ont terni l’expérience utilisateur, fragilisant la position de Moonshot face à des concurrents comme Baidu et Baichuan, qui misent sur des architectures plus optimisées.

Sur le plan économique, la dépendance exclusive au marché grand public place Moonshot AI dans une position compliquée. Contrairement à d’autres acteurs de l’IA chinoise qui combinent applications grand public et contrats gouvernementaux, la startup a opté pour un modèle centré sur l’innovation consommateur. Ce choix l’expose directement aux fluctuations du marché et à une guerre des prix que mènent déjà des groupes comme Baidu et ByteDance. La baisse des tarifs des services IA en Chine a contraint Moonshot à ajuster son offre, réduisant ainsi ses marges et mettant à l’épreuve son modèle économique.

Parallèlement, la stabilité de l’entreprise est mise en cause par des tensions internes et des conflits d’intérêts qui éclaboussent son équipe dirigeante. Une procédure d’arbitrage engagée à Hong Kong par d’anciens investisseurs de Recurrent AI, la précédente entreprise de Yang Zhilin, questionne la légitimité des levées de fonds réalisées pour Moonshot. Au centre de l’affaire, Zhang Yutong, ancienne associée de GSR Ventures, se trouve accusée d’avoir dissimulé une participation de 14 % dans Moonshot tout en jouant un rôle clé dans l’introduction d’Alibaba au capital. Des actualités qui ont jeté une ombre sur la startup et peuvent être conséquentes pour ses financements futurs.