Levée de fonds: quand tout le monde dit non.

L’échec à convaincre les investisseurs est souvent perçu comme un signal d’alerte. Pourtant, certains projets font l’objet de dizaines de refus successifs… avant de démontrer leur viabilité. Ce phénomène met en lumière un angle mort de l’analyse du risque : la frontière étroite entre erreur collective et absence de visibilité sur une innovation mal comprise.

Une asymétrie de perception entre fondateurs et investisseurs

Les fondateurs d’un projet technologique de rupture peuvent être confrontés à un refus quasi systématique des fonds de capital-risque. Dans certains cas, plus de trente investisseurs déclinent une opportunité, en invoquant une inadéquation entre le produit proposé et les attentes du marché. Les causes évoquées sont récurrentes : complexité technique, absence de cas d’usage immédiat, maturité insuffisante du marché ou scepticisme sur la capacité à monétiser la solution.

Pour autant, cette série de rejets ne signifie pas nécessairement que le projet est non pertinent. Elle révèle souvent une asymétrie de compréhension entre des fondateurs spécialistes d’un problème précis, et des investisseurs généralistes, exposés à une multitude de dossiers mais rarement à une expertise sectorielle fine.

Conviction, spécialisation, et seuil d’obstination rationnelle

Ce type de situation impose un arbitrage délicat : à quel moment la persistance devient-elle lucide ? La réponse se situe moins dans l’intensité de la croyance que dans la capacité à documenter, tester et reformuler l’intuition initiale. Dans plusieurs cas observés, les fondateurs adoptent une approche méthodique :

Identification des points d’incompréhension dans le pitch. Ajustement progressif du positionnement et des cas d’usage. Recherche active de contre-arguments à leur propre projet pour en tester la robustesse.



Ce processus vise à transformer la conviction en hypothèse falsifiable, renforcée à chaque itération.

Le rôle stratégique du premier « oui »

L’apparition d’un investisseur prêt à prendre le risque agit souvent comme un point d’inflexion décisif. Il ne s’agit pas uniquement d’un apport de capital, mais d’une validation externe qui modifie la perception de l’ensemble de l’écosystème. L’identification de ce soutien initial repose moins sur le nombre de rendez-vous que sur l’alignement entre la compréhension du problème par le fondateur et celle, potentielle, d’un investisseur exposé au même terrain.

Exemples de projets rejetés… puis validés

📦 Airbnb – « Les gens ne paieront jamais pour dormir chez des inconnus. »

Refusée par plusieurs dizaines de VCs, la startup a dû vendre des céréales à l’effigie d’Obama pour financer ses débuts. Aujourd’hui valorisée à plus de 80 milliards de dollars, Airbnb est un cas d’école du rejet initial lié à des normes sociales encore trop rigides.

🏪 Shopify – « L’e-commerce est déjà saturé. »

Tobias Lütke, son fondateur, a d’abord construit Shopify pour vendre ses propres snowboards. Les investisseurs voyaient mal l’intérêt de démocratiser le développement de boutiques en ligne. Refusé à plusieurs reprises, il est finalement soutenu… puis devient l’une des plus grandes plateformes SaaS du monde.

🎧 Spotify – « Le streaming ne paiera jamais pour les artistes. »

À ses débuts, Spotify a peiné à convaincre les investisseurs à cause des problèmes juridiques potentiels avec les majors. Le modèle d’accès freemium, combiné à des accords avec les labels, a finalement permis de redéfinir toute l’industrie musicale.

📂 LucidLink – « Trop technique. Trop difficile à vendre. »

Rejeté par 33 investisseurs, le projet fondé par deux spécialistes du stockage proposait de rompre la dépendance entre données et applications. Un investisseur a finalement accepté d’y croire. L’entreprise est aujourd’hui un acteur reconnu du stockage cloud collaboratif.

Trois enseignements pour les projets de rupture

1. Le rejet n’est pas toujours corrélé à la valeur

Un « non » ne signifie pas l’absence de potentiel. Il peut refléter une friction cognitive entre une technologie émergente et les modèles mentaux dominants.

2. L’itération ne concerne pas que le produit

La manière dont le projet est raconté, positionné et contextualisé est aussi stratégique que sa construction technique.

3. Le bon investisseur n’est pas celui qui comprend vite, mais celui qui comprend juste

L’enjeu n’est pas de convaincre tout le marché, mais d’identifier celui ou celle dont la lecture est structurellement compatible avec la thèse défendue.

En conclusion

La trajectoire de nombreuses entreprises à succès révèle que l’intelligence entrepreneuriale ne réside pas uniquement dans l’intuition initiale, mais dans la capacité à soutenir cette intuition face au doute généralisé. Lorsqu’un projet se voit opposer 33 refus consécutifs, il ne s’agit pas nécessairement d’un signal d’arrêt. Il peut aussi s’agir d’un test grandeur nature de la solidité d’une conviction éclairée.