Résultats trimestriels : vers un bain de sang boursier ? / Meta a-t-il partagé ses technologies d'IA avec la Chine ? / Sometimes it snows in april : l'UE gèle…

Sometimes it snows in april : l’UE gèle ses sanctions contre Apple et Meta

Alors que des mesures coercitives étaient prêtes contre Apple et Meta pour violation du Digital Markets Act, la Commission européenne a suspendu leur annonce in extremis. En cause : des négociations commerciales sensibles avec les États-Unis, dans un climat de tension alimenté par les critiques virulentes de Donald Trump. Apple était visé pour ses restrictions sur les paiements alternatifs, Meta pour son modèle controversé « payer ou consentir ». Bruxelles jure que la régulation des Big Tech n’est « pas négociable », mais ce report alimente le soupçon d’un arbitrage politique entre fermeté réglementaire et realpolitik.

Résultats tech : vers un bain de sang boursier ?

Les résultats trimestriels des géants de la tech, attendus cette semaine, s’annoncent comme les plus scrutés depuis trois ans. Alors que le Nasdaq accuse déjà une baisse de 16 % depuis janvier, les marchés retiennent leur souffle face à l’impact des hausses tarifaires décidées par Donald Trump.

Apple, Tesla, Meta, Alphabet ou encore Amazon doivent composer avec des chaînes d’approvisionnement fragilisées, des marges sous tension, et une contraction annoncée des dépenses publicitaires. L’incertitude réglementaire, couplée à un ralentissement global de la consommation, complique toute anticipation stratégique.

Uber poursuivi par la FTC pour pratiques trompeuses concernant Uber Ones

La Federal Trade Commission (FTC) a intenté une action en justice contre Uber Technologies Inc., accusant l’entreprise d’avoir abusé les consommateurs via des pratiques de facturation et d’annulation trompeuses liées à son service d’abonnement Uber One. Selon la plainte déposée hier, Uber aurait prélevé des frais sans consentement explicite, vanté des économies illusoires et rendu le processus de résiliation excessivement complexe, nécessitant jusqu’à 23 écrans et 32 actions. L’annonce a fait chuter le titre à Wall Street. Cette affaire s’inscrit dans une série d’actions récentes de la FTC contre des géants du numérique pour entrave à la résiliation d’abonnements, après Amazon et Adobe.

Airbnb contraint d’afficher les prix complets pour se conformer à la FTC

Airbnb appliquera par défaut l’affichage du prix total des séjours — incluant frais de ménage et de service — pour se conformer à une nouvelle règle de la Federal Trade Commission (FTC) qui entrera en vigueur aux États-Unis le 12 mai. Cette mesure, déjà en place dans certaines zones d’Europe ou en Australie, s’étendra désormais à plus de 200 marchés qui ne disposaient pas encore d’obligations similaires.

Cette décision répond à l’interdiction des « frais cachés » (junk fees) imposée fin 2023 sous l’administration Biden, qui vise à garantir la transparence des prix dans l’hébergement et les événements. Depuis 2023, un bouton facultatif permettait déjà d’afficher le tarif total, mais Airbnb officialise désormais cette pratique.

Paris-Saclay Spring 2025 – L’événement autour de l’innovation en France revient le 20 mai

Paris-Saclay Spring réunira sur le campus de l’Institut Polytechnique de Paris à Palaiseau, les acteurs clés de l’innovation du territoire de Paris-Saclay, premier cluster deeptech en Europe.

