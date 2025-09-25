Livre Blanc : L’art du Netlinking

Le Netlinking, toujours « in » ?

Sur internet, tout évolue très rapidement : les tendances, les outils, les technologies, etc. Ce qui fonctionnait il y a 3 ans (ou même il y a tout juste 1 mois) ne fonctionne plus forcément aujourd’hui. Il y a quand même une chose qui reste vraie, même après tant d’années : les liens sont à l’origine du fonctionnement de l’algorithme de Google. Et malgré tous les lanceurs d’alerte qui prônent la mort du Netlinking, sans lien, difficile (voire impossible) de se positionner.

Dans la jungle du web, un site qui ne se positionne pas est tout simplement voué à disparaître.

C’est là qu’intervient le Netlinking !

Mais peut-on encore faire du Netlinking comme on le faisait autrefois ? Quelles sont les (nouvelles) bonnes pratiques à adopter ?

Vous vous en rendrez vite compte, faire du Netlinking n’est pas aussi simple qu’il y parait. Car l’objectif est avant tout de séduire Google, pas d’attirer ses foudres ! Obtenir des liens doit donc se faire dans les règles de l’art pour porter ses fruits.

Nos expert.e.s Linking ont donc rédigé pour vous ce guide pour vous accompagner dans vos démarches d’acquisition de liens. Quel que soit votre niveau de connaissance sur le sujet, vous trouverez forcément des réponses à vos questions !

