L’IA au service des bureaux vides : DESKBIRD lève 19 millions d’euros pour réinventer la gestion des espaces de travail

La réorganisation des bureaux post-Covid a mis en évidence un paradoxe coûteux avec des espaces de travail restent souvent largement sous-utilisés malgré la généralisation du flex office et du travail hybride. Selon les données collectées par Deskbird sur plus de 10 000 sites, les surfaces sont surdimensionnées de près de 60 %. Une entreprise de 1 000 salariés équipée de 800 postes, avec en moyenne 2,5 jours de présence hebdomadaire, peut ainsi perdre plus de 5 millions d’euros par an à cause des bureaux vides, soit l’équivalent du budget de cinquante recrutements.

La startup suisse veut répondre à cette inefficience avec une plateforme de gestion de l’espace de travail combinant réservation de bureaux, salles de réunion, parkings et accueil de visiteurs, intégrée directement dans une application mobile, un navigateur, ou des outils comme Microsoft Teams et Slack. L’objectif est de transformer les environnements de travail en écosystèmes dynamiques capables d’ajuster leurs capacités aux usages réels.

La prochaine étape passe par l’exploitation de l’intelligence artificielle. Deskbird développe des fonctionnalités de workplace intelligence prédictive permettant de projeter les besoins futurs, d’optimiser l’allocation des ressources et d’anticiper l’évolution des modes d’occupation.

Plusieurs grands groupes figurent déjà parmi les clients, dont Samsung, Deloitte, Phillips et Airbus.

Un marché en recomposition rapide

En Europe, le marché des logiciels de gestion du travail hybride et des espaces de bureau est en forte croissance, porté par la réduction structurelle des surfaces utilisées et par la pression sur les coûts immobiliers. Plusieurs acteurs internationaux, comme Robin, Skedda ou OfficeRnD, se positionnent aux côtés d’acteurs européens spécialisés, dont Sora en France, qui valorise les bureaux inoccupés par un modèle d’opérateur. Les différences de stratégies sont notables : certains privilégient l’approche purement SaaS, d’autres misent sur un modèle hybride combinant technologie et services de gestion opérationnelle. Dans un contexte où les entreprises cherchent à optimiser chaque mètre carré, l’Europe apparaît comme l’un des marchés les plus dynamiques au monde pour la workplace intelligence.

Fondée en 2020 à Schwyz par Ivan Cossu et Jonas Feller, Deskbird a annoncé une levée de fonds de 19 millions d’euros en série B. Le tour est mené par Octopus Ventures, avec la participation de Neva SGR (Intesa Sanpaolo Bank), AVP, Alstin Capital, session et PortfoLion. Le financement doit soutenir l’expansion au Royaume-Uni et dans d’autres marchés européens, ainsi que l’intégration renforcée de la plateforme avec les systèmes RH et IT des entreprises.