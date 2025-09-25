OVHcloud prend une longueur d’avance dans la course au chiffrement quantique

OVHcloud annonce le déploiement de certificats SSL générés à partir de nombres aléatoires issus de l’informatique quantique. Cette innovation, rendue possible par l’acquisition d’un ordinateur quantique développé par la deeptech française Quandela, positionne l’acteur européen du cloud comme pionnier mondial dans le renforcement de la sécurité des communications web.

La génération de nombres aléatoires est un élément critique du chiffrement. Les circuits électroniques traditionnels produisent des suites qui, à terme, peuvent présenter des biais exploitables. En s’appuyant sur les propriétés de la physique quantique, OVHcloud introduit une imprévisibilité totale dans la création des clés. Le procédé, protégé par brevet et qualifié d’« aléa certifiable », doit garantir la confidentialité des échanges sur les sites hébergés.

Julien Levrard, directeur de la sécurité des systèmes d’information d’OVHcloud, précise : « L’utilisation de l’informatique quantique pour renforcer le niveau de sécurité des certificats de chiffrement est non seulement une première technologique mondiale qui vise à anticiper l’évolution des menaces mais c’est aussi la définition même de la vision que nous avons de l’innovation chez OVHcloud. » une innovation pratique loin des propositions futuristes de la concurrence.

Ce choix distingue OVHcloud des géants américains et asiatiques, qui concentrent leurs efforts sur le chiffrement post-quantique, c’est-à-dire des algorithmes conçus pour résister aux futurs ordinateurs quantiques mais reposant encore sur une génération pseudo-aléatoire classique.

Le déploiement, entamé en septembre, couvrira près de cinq millions de sites web d’ici la fin octobre. Les certificats, émis gratuitement en partenariat avec Let’s Encrypt, conserveront une compatibilité totale avec l’ensemble des navigateurs existants. Cette initiative illustre la stratégie d’OVHcloud, qui articule innovation continue, cybersécurité, souveraineté numérique et recherche quantique. L’hyperscaler français s’est affirmé comme pionnier sur ce terrain, en constituant dès 2021 une équipe dédiée au quantique, avec à sa tête Fanny Bouton et Miroslaw Klaba.

Fondé à Roubaix, OVHcloud opère plus de 450 000 serveurs dans 44 centres de données répartis sur quatre continents, au service de 1,6 million de clients dans 140 pays. Le groupe revendique une indépendance industrielle grâce à son modèle intégré, de la conception des serveurs à l’exploitation des datacenters, et poursuit une politique d’innovation axée sur la souveraineté et la performance énergétique.