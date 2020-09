Malgré son éviction par Apple et Google, Fortnite génère toujours plus de revenus

Les revenus générés par le très populaire jeu vidéo Fortnite ont augmenté en août, malgré un manque à gagner dû à son éviction des magasins d’applications Apple et Google, selon une étude de référence de l’analyste Superdata. « Les revenus de Fortnite ont crû de 76% sur un mois sur PC et consoles, ce qui a plus que compensé leur baisse sur les mobiles », estimée à 62%, a calculé Superdata dans son étude publiée mercredi. « Les dépenses des joueurs ont bondi fin août grâce à une nouvelle saison de contenus inspirés des personnages de l’univers Marvel », a précisé Superdata, qui indique également que ses données ne prennent pas en compte les versions de Fortnite distribuées sur les magasins alternatifs au Play Store de Google.

Contacté mercredi par l’AFP, l’éditeur américain du célèbre jeu de tir et de survie Epic Games, qui avait par le passé contesté la véracité des chiffres de Superdata, n’était pas en mesure de réagir dans l’immédiat. Epic Games est en croisade depuis plusieurs semaines contre les commissions de 30% prélevées par Apple et Google sur les achats numériques des consommateurs réalisés via leurs plateformes.

Paiement de «dommages à titre de compensation et de punition»

L’éditeur a tenté en août de contourner la technologie de paiement d’iOS, le système d’exploitation d’Apple, et a intenté un procès au fabricant de l’iPhone, qu’il accuse d’abus de position dominante. Apple a aussitôt retiré Fortnite de l’App Store, l’incontournable plateforme de téléchargement d’applications sur ses appareils, une décision validée ensuite par la justice américaine.

La marque à la pomme, qui demande désormais à Epic Games le paiement de « dommages à titre de compensation et de punition », a fait remarquer qu’Epic bénéficiait de l’écosystème iOS avec quelque 130 millions de téléchargements dans 174 pays, qui lui ont permis de gagner plus de 500 millions de dollars, avant de demander un « traitement de faveur ». Fortnite a également été retiré pour les mêmes raisons du Google Play Store, mais les joueurs sur Android peuvent télécharger l’application par d’autres moyens, directement sur l’Epic Games Store par exemple.

Le secteur du jeu vidéo, grand gagnant du confinement, a généré 82,8 milliards de dollars de recettes pendant les huit premiers mois de l’année, une croissance de 13% sur un an, selon Superdata, qui note encore une accélération en août avec une hausse de 16% des revenus sur un an.