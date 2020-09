[DECODE Brésil] La FinTech et l’e-commerce défient la pandémie en Amérique latine

Au Brésil, la Tech ne connaît pas (ou très peu) la crise. Une bonne forme qui tranche avec la marasme général engendré par la crise du coronavirus et ses répercussions sanitaires et économiques. Certains secteurs, comme l’e-commerce et la FinTech, affichent même une forme insolente. Xavier Leclerc, notre correspondant basé à Rio de Janeiro, nous donne quelques clés pour mieux comprendre la réussite de certaines pépites brésiliennes et latino-américaines.

Au sommaire :

les 3 annonces importantes à retenir

la FinTech brésilienne poursuit sa montée en puissance

le boom des marketplaces en Amérique latine

MercadoLibre, «Amazon» argentin dont l’action s’envole à Wall Street

la renaissance spectaculaire de Magazine Luiza (Magalu), poids lourd de la grande distribution au Brésil

Le correspondant

Xavier Leclerc est un entrepreneur français installé à Rio de Janeiro depuis 2014. Il est le co-fondateur de MOX Digital, une société qui organise des conférences B2B autour du numérique, dont .Futuro. Auparavant, il a évolué au sein de Google puis Facebook en France. Il fut d’ailleurs l’un des premiers commerciaux de la filiale française de la firme de Mark Zuckerberg.