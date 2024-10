MBO+ devient l’actionnaire de référence de Dayuse, spécialiste de la rentabilité du ‘vide’

L’industrie hôtelière fait face à un défi historique : l’optimisation des chambres non occupées, une problématique d’autant plus frappante en journée, où la majorité des chambres restent vides. Créée en 2010 par David Lebée, DAYUSE s’est emparé de cette opportunité pour capitaliser sur cet « inventaire dormant ». En offrant des réservations de chambres à l’heure, la startup a non seulement transformé l’expérience client, mais aussi révolutionné la gestion des capacités hôtelières.

Ainsi à travers sa plateforme, Dayuse permet aux hôtels de maximiser leurs revenus en proposant des chambres en journée à des clients locaux, des voyageurs de passage ou des professionnels en télétravail. Grâce à cette approche, les établissements peuvent augmenter leurs taux d’occupation sans interférer avec leurs réservations nocturnes. Pour les hôtels, ce modèle est un atout majeur, générant des revenus additionnels tout en optimisant l’utilisation des services hôteliers tels que les piscines, spas et restaurants, souvent sous-utilisés en journée.

Nous n'avons pas pu confirmer votre inscription. Votre inscription est confirmée. La newsletter hebdo Recevez chaque lundi l'actualité de notre écosystème Veuillez renseigner votre adresse email pour vous inscrire Veuillez renseigner votre adresse email pour vous inscrire. Ex. : abc@xyz.com J'accepte de recevoir vos e-mails et confirme avoir pris connaissance de votre politique de confidentialité et mentions légales. Vous pouvez vous désinscrire à tout moment en cliquant sur le lien présent dans nos emails. S'INSCRIRE

Aujourd’hui, DAYUSE accueille un nouvel actionnaire avec MBO+ qui devient majoritaire.

MBO+ est un acteur du capital-investissement dans le segment du lower mid-cap français, qui accompagne des entreprises en forte croissance. Depuis sa création en 2002, la société a levé plus de 1,4 milliard d’euros à travers plusieurs fonds dédiés, notamment MBO Buyout, MBO Flex, et MBO Continuation, qui soutiennent les PME et ETI valorisées entre 20 et 200 millions d’euros. MBO+ se spécialise dans des solutions de financement flexibles, combinant fonds propres et financements obligataires, afin d’aider les entreprises à optimiser leur structure de capital tout en minimisant la dilution. MBO+ : un levier pour passer à l’échelle

MBO+ veut soutenir l’ambition de croissance aux États-Unis, principal marché de Dayuse, et de s’implanter dans de nouveaux pays en Asie et en Europe. L’entreprise prévoit de réaliser des opérations de croissance externe pour élargir son offre et offrir encore plus de flexibilité aux hôtels et aux clients. Avec plus de 800 millions d’euros de volume d’affaires généré à ses 8 500 partenaires dans 28 pays, Dayuse entend solidifier sa position de leader tout en explorant de nouveaux segments de marché.