De TikTok à la Salle de Classe : Revyze lève 5,5 millions d’euros pour engager Génération Z à utiliser son app

Vos adolescents jonglent entre TikTok, Instagram, et Snapchat? C’est le terrain de jeu la startup française Revyze qui réinvente les cours du soir avec un format qui leur parle. Avec plus de 1 million d’utilisateurs et un contenu générant plus de 150 millions de vues, Revyze s’impose comme une alternative pédagogique efficace.

« Nous voulions créer un TikTok de l’éducation », déclare Guillaume Perrot, cofondateur et CEO de Revyze. Avec des vidéos courtes, ludiques et des capsules d’apprentissage bien structurées, Revyze fait plus qu’attirer les étudiants : elle les incite à revenir régulièrement, un défi de taille dans l’univers des apps éducatives.

Les capsules : un remède au surnombre de vidéos

Revyze a donc introduit ses « capsules », un format plus organisé et orienté sur la progression. Les capsules, conçues comme des mini-cours thématiques, mélangent vidéos, quiz, et résumés, offrant aux utilisateurs un sentiment d’accomplissement à chaque module terminé. Cette approche est conçue pour accompagner les élèves de façon continue, même en dehors des périodes de révision intenses.

La gamification joue également un rôle clé dans la fidélisation des utilisateurs. En accumulant des pièces virtuelles, les élèves peuvent débloquer de nouvelles capsules et se fixer des objectifs personnels à travers des quiz quotidiens, un peu comme le système de flammes sur Duolingo.

Revyze ne repose pas uniquement sur ses fondateurs pour créer du contenu. Une partie de sa popularité tient à son réseau grandissant de créateurs de contenu : professeurs, étudiants brillants, ou passionnés de pédagogie. « C’est fascinant de voir un élève de 15 ans collaborer avec un professeur de 45 ans pour produire des vidéos qui aident les autres à mieux comprendre un sujet », explique Sciberras. Cette diversité dans la communauté des créateurs contribue à l’un des aspects les plus uniques de Revyze : une approche éducative par les pairs.

Ce modèle de créateur-partenaire permet également aux meilleurs contributeurs de monétiser leur contenu. Pour les créateurs les plus prolifiques, la possibilité de gagner une part des revenus générés par les capsules qu’ils produisent renforce l’engagement et garantit un contenu de haute qualité.

Le Challenge Américain : Apprendre des Échecs pour Mieux Réussir

Si Revyze a rapidement conquis les collégiens et lycéens en France, son expansion aux États-Unis a rencontré quelques obstacles. L’équipe a découvert que, contrairement à la France, les étudiants américains n’utilisaient pas l’app de manière aussi constante en dehors des périodes d’examens.

Les ajustements incluent une personnalisation accrue du contenu pour les examens types américains comme le SAT. Cependant, la clé du succès aux États-Unis pourrait être l’approche communautaire déjà testée en France.