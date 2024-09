Microsoft Fabric, l’extraterrestre de la galaxie Data : accélérateur de la transformation numérique des entreprises

Dans un monde où la transformation numérique n’est plus une option, mais une nécessité vitale, les données sont devenues la matière première la plus précieuse pour les entreprises. Elles sont essentielles pour suivre et améliorer les performances, aider à la prise de décision, et comprendre le business en profondeur pour surpasser la concurrence. Mais plus encore, elles constituent le carburant indispensable à la technologie qui façonnera l’avenir des entreprises : l’Intelligence Artificielle (IA). C’est dans ce contexte que Microsoft Fabric émerge comme un outil révolutionnaire, capable de transformer la manière dont les entreprises exploitent leurs données.

Le potentiel de la donnée dans la transformation numérique

Au cours de mes 25 années passées dans le domaine de l’informatique, dont presque 20 dans le monde de la Data, j’ai observé une constante : les entreprises qui parviennent à maîtriser leurs données ont un avantage compétitif indiscutable. La donnée, lorsqu’elle est bien exploitée, permet non seulement de mesurer les performances, mais aussi de prédire les tendances et d’optimiser les opérations pour être plus rapide, plus efficace, et plus rentable. Ce potentiel de la donnée se déploie à plusieurs niveaux :

Suivi et amélioration de la performance : les entreprises peuvent identifier rapidement les points faibles et ajuster leurs stratégies en conséquence.

Aide à la prise de décision : les données offrent une vision claire et objective, essentielle pour des décisions éclairées.

Connaissance approfondie du business : plus les entreprises comprennent leurs processus internes et leur marché, mieux elles peuvent réagir face à la concurrence.

Matière première pour l’IA : les algorithmes d’Intelligence Artificielle s’appuient sur des quantités massives de données pour fonctionner efficacement. Sans données, pas d’IA…

Un écosystème en pleine effervescence

Nous évoluons dans un univers technologique incroyablement dynamique, où l’écosystème des solutions, des frameworks, et des outils est en perpétuelle expansion. Quelques acteurs majeurs se démarquent en proposant des solutions complètes, ou du moins en ayant l’ambition de le faire : Databricks, Snowflake, Google Cloud Platform (GCP), Amazon Web Services (AWS) et Microsoft. Parmi eux, Microsoft se distingue avec une arme redoutable : Microsoft Fabric.

Microsoft Fabric : l’outil ultime pour dompter la donnée

Microsoft Fabric est bien plus qu’un simple outil de gestion de données parmi d’autres. C’est une plateforme intégrée, conçue pour unifier toutes les étapes du cycle de vie des données, depuis leur ingestion jusqu’à leur analyse. Ce qui rend Fabric si puissant, c’est sa capacité à réunir sous un même portail une multitude d’outils et de services, tout en garantissant une expérience utilisateur fluide et cohérente.

Une orientation SaaS, accessible, mais puissante

Microsoft Fabric adopte une approche SaaS (Software as a Service), mettant ainsi l’accent sur le Citizen Development et le Low-Code/No-Code. Mais ne nous y trompons pas : derrière cette accessibilité se cache une plateforme extrêmement robuste, capable de répondre aux besoins des experts les plus exigeants. En moins de cinq minutes, il est possible de charger un fichier de données dans OneLake, de l’analyser, puis de partager un rapport directement dans Teams. Cette simplicité d’utilisation, combinée à la puissance technologique, permet de démocratiser l’accès aux données au sein des entreprises.

L’unification des outils : une force incontournable

L’une des grandes forces de Microsoft Fabric réside dans l’unification de tous les outils Data au sein d’une seule plateforme. Bien que les outils soient différents, parfois même très spécialisés (par exemple, faire une visualisation de données dans Power BI vs développer des jointures complexes dans Spark), ils sont tous accessibles depuis un même portail. Ce portail maintient une cohérence dans les interfaces, utilise un vocabulaire commun, et assure une continuité dans la gestion de la sécurité et du partage des données. Cette unification simplifie non seulement l’accès aux outils, mais permet aussi une intégration plus fluide des processus.

Une communication intégrée entre les services

L’un des aspects les plus impressionnants de Fabric est la communication presque sans couture entre les différents services. Une fois que les données sont dans Fabric, elles peuvent être exploitées par n’importe quel service de la plateforme. Le stockage centralisé dans OneLake sert de passerelle entre les services, facilitant l’intégration et l’exploitation des données à travers l’ensemble de l’écosystème Fabric, et même dans, depuis ou vers d’autres écosystèmes comme Databricks.

Une gestion optimisée des ressources et des coûts

L’un des éléments les plus ingénieux de Fabric est son modèle de gestion des ressources et des coûts (ou FinOps). La flexibilité des Capacity Fabric, la possibilité de faire du Pay-as-you-Go avec un plafond financier, et surtout les technologies signées Microsoft que sont le Bursting et le Smoothing pour gérer les pics de charge font de Fabric un outil unique sur le marché. Ces fonctionnalités permettent non seulement de mieux gérer les coûts, mais aussi d’adapter les capacités de la plateforme aux besoins spécifiques de l’entreprise, garantissant ainsi une utilisation optimale des ressources.

Le « better together » : une philosophie d’ouverture

Depuis l’arrivée de Satya Nadella à la tête de Microsoft, l’entreprise a adopté une philosophie d’ouverture, en particulier envers les écosystèmes Open Source. Cette approche a bouleversé le paradigme traditionnel des bases de données, intégrant des technologies comme Hadoop, Delta, et Iceberg au cœur des solutions de Microsoft. Ce qui distingue Fabric, c’est sa compatibilité quasi totale avec les autres grandes plateformes de données, comme Databricks et Snowflake. Cette interopérabilité permet aux entreprises de choisir les meilleures technologies pour leurs besoins spécifiques, sans être enfermées dans un écosystème.

Une ouverture vers les développeurs

Bien que Fabric soit une solution SaaS accessible, elle offre également une ouverture considérable pour les développeurs. API REST, GraphQL, endpoints SQL, embeddabilité, DevKit et SDK : Microsoft a conçu Fabric pour être une véritable plateforme PaaS (Platform as a Service) lorsqu’on explore ses capacités avancées. Cette flexibilité permet aux développeurs de tirer parti de l’infrastructure SaaS tout en ayant la possibilité de personnaliser et d’étendre les fonctionnalités selon les besoins spécifiques de l’entreprise.

L’IA intégrée partout : un atout incontournable

Un autre point fort de Microsoft Fabric est l’intégration omniprésente de l’IA, avec Copilot en tête d’affiche. Que ce soit pour développer ou corriger un notebook Spark, rédiger une requête SQL, ou interroger un modèle sémantique pour créer un rapport, Copilot est là pour assister les utilisateurs. Cette présence de l’IA au cœur de la plateforme permettra de combler l’écart entre la demande croissante d’insights et la capacité des développeurs à y répondre. En donnant aux utilisateurs métiers une autonomie « assistée » par l’IA, Fabric élargit considérablement la base d’utilisateurs capables de tirer parti des données.

Un socle technologique solide

Enfin, il est essentiel de souligner que Microsoft Fabric repose sur un socle technologique éprouvé, constitué de produits phares comme SQL Server, Power BI, et Azure Data Factory, ainsi que de technologies incontournables de l’Open Source Data, telles que Spark et Delta. Cette combinaison de technologies robustes garantit que Fabric est une plateforme fiable et performante, capable de répondre aux exigences les plus élevées des entreprises.

La pertinence de Cellenza dans la mise en œuvre de Microsoft Fabric

Chez Cellenza, nous avons toujours été à la pointe de l’innovation dans le domaine des données. En tant que partenaire privilégié de Microsoft, nous avons l’opportunité de participer aux programmes de Preview de Fabric, nous donnant ainsi un accès anticipé aux nouvelles fonctionnalités et aux équipes de développement à Redmond. Cette proximité avec Microsoft nous permet non seulement de comprendre en profondeur le produit, mais aussi d’influencer son évolution pour mieux répondre aux besoins de nos clients.

Notre expertise reconnue, renforcée par de nombreuses certifications et des années d’expérience dans la mise en œuvre de plateformes de données, nous positionne comme le partenaire idéal pour accompagner les entreprises dans l’adoption de Microsoft Fabric. Nous avons fait de la passion et de la curiosité notre ADN, ce qui nous pousse à toujours aller au-delà des limites pour maximiser la valeur que nous apportons à nos clients.

Microsoft Fabric, le choix stratégique pour l’avenir

Pour conclure, Microsoft Fabric n’est pas seulement une plateforme technologique. C’est un véritable levier de transformation pour les entreprises qui souhaitent exploiter pleinement le potentiel de leurs données. Que ce soit pour simplifier l’infrastructure, optimiser la gestion des ressources, ou accélérer la production d’insights, Fabric offre une réponse adaptée aux défis modernes des entreprises sans compromis sur l’état de l’art.

Je suis convaincu que l’avenir de la donnée passe par des solutions comme Microsoft Fabric, qui allient simplicité d’utilisation, puissance technologique, et ouverture aux écosystèmes. Chez Cellenza, nous sommes prêts à accompagner les entreprises dans cette aventure, en mettant à profit notre expertise et notre passion pour les données.

En tant qu’expert dans le domaine depuis presque deux décennies, je crois fermement que Microsoft Fabric est une opportunité unique pour les entreprises de prendre une longueur d’avance dans la course à la transformation numérique. Comme l’a été Power Bi il y a 10 ans. Il est temps de passer au palier supérieur, et Fabric est l’outil qui peut vous y conduire.

Jean-Pierre Riehl est CTO Data chez Cellenza, et MVP Data. Depuis plus de 20 ans, il accompagne les entreprises dans leurs problématiques les plus pointues autour de la donnée. Il partage également son expertise en tant que formateur certifié MCT. Très engagé dans la communauté Data en France, il intervient lors de nombreux événements et conférences.

À propos de Cellenza

Cellenza est un cabinet de conseil indépendant, expert du Cloud Microsoft. Il accompagne les entreprises dans leur transformation numérique. En 2024, Cellenza a été reconnue Partenaire Microsoft France de l’année.