Crédit Agricole et Worklife : quand le corporate startup studio réinvente l’innovation bancaire

Bienvenue dans cette nouvelle édition du Club FrenchWeb. Aujourd’hui, nous allons plonger dans les coulisses de la Fabrique by CA, le startup studio du Crédit Agricole, qui, en six ans, a donné naissance à huit startups et réalisé des acquisitions stratégiques, dont celle de WorkLife.

Pourquoi un groupe bancaire comme le Crédit Agricole choisit-il de structurer l’innovation à travers un corporate startup studio ? Comment ce modèle permet-il de créer des entreprises viables tout en leur offrant agilité et autonomie ?

Pour en parler, nous accueillons Laurent Darmon, Directeur innovation et nouvelles activités du Crédit Agricole et fondateur de la Fabrique By CA, ainsi que Benjamin Suchar, fondateur de WorkLife, une startup récemment intégrée au groupe.

Ils reviendront sur la stratégie d’innovation du Crédit Agricole, l’impact du Startup Studio en tant qu’operating partner et la manière dont une startup peut se développer au sein d’un grand groupe sans perdre son ADN entrepreneurial.

🚀 C’est parti pour une discussion sans filtre sur l’innovation, l’IA, et la transformation du secteur bancaire. Bonne émission !

Depuis six ans, le Crédit Agricole a structuré son approche de l’innovation à travers la Fabrique by CA, un startup studio interne qui a déjà donné naissance à huit startups et réalisé des acquisitions stratégiques, dont celle de WorkLife. Ce modèle hybride, à mi-chemin entre l’incubation et l’investissement, permet au groupe bancaire de structurer des projets en phase avec sa stratégie tout en intégrant des entrepreneurs externes.

Un levier stratégique pour l’innovation

Face aux mutations du secteur financier et aux menaces de disruption, le Crédit Agricole a choisi d’explorer une voie intermédiaire entre la création interne et l’investissement en capital-risque. Laurent Darmon, Directeur innovation et nouvelles activités du groupe, souligne cette nécessité :

🗣️ « Un startup studio, c’est une façon d’explorer des nouveaux besoins et d’être capable de créer de nouvelles offres avec des entrepreneurs. »

À la différence d’un incubateur classique, la Fabrique by CA ne se contente pas d’accompagner des startups indépendantes : elle en crée et en structure elle-même, en veillant à leur intégration dans l’écosystème du groupe. Ce modèle se distingue également des fonds d’investissement traditionnels : chaque projet doit répondre à une problématique stratégique identifiée par le Crédit Agricole.

Une approche sélective des entrepreneurs

Le recrutement des porteurs de projet s’effectue selon deux axes :

Des entrepreneurs expérimentés ayant déjà fondé ou dirigé une entreprise. Des experts sectoriels identifiés pour leur connaissance approfondie d’un domaine stratégique.

Laurent Darmon précise : « Ce sont des personnes qui ont la capacité de se projeter avec une vision et de traduire une idée en une entreprise structurée. »

Certains rejoignent le startup studio avant même d’avoir un projet défini, développant plusieurs idées jusqu’à trouver la bonne opportunité.

WorkLife : une acquisition optimisée

Parmi les succès du Startup Studio, l’acquisition de WorkLife, solution de gestion des avantages salariés, illustre la complémentarité entre startup et grand groupe. Benjamin Suchar, fondateur de WorkLife, explique cette synergie : 🗣️ « Dès le départ, nous avons pu parler le même langage autour de cette vision stratégique de créer une véritable banque des RH. L’intégration a été facilitée par le fait qu’il existe une véritable passerelle entre la startup et la grande entreprise»

Depuis son rachat par le Crédit Agricole, WorkLife a connu une croissance significative :

📈 +200 000 porteurs de cartes

📈 Chiffre d’affaires multiplié par 4

📈 Déploiement dans près de 30 caisses régionales

Cette accélération repose sur la force de distribution du groupe bancaire, qui permet à WorkLife d’adresser un marché PME auparavant inatteignable en autonomie.

Un financement progressif, une autonomie préservée

Contrairement aux idées reçues, une intégration au sein d’un grand groupe n’implique pas nécessairement une perte d’indépendance. WorkLife conserve son autonomie opérationnelle, tout en bénéficiant du soutien stratégique et financier du Crédit Agricole ainsi que de son réseau de distribution.

Le modèle du startup studio repose sur un financement progressif :

Phase de pré-seed et Seed : financée par la Fabrique By CA.

: financée par la Fabrique By CA. Série A : levée auprès du startup studio et potentiellement de fonds internes.

: levée auprès du startup studio et potentiellement de fonds internes. Série B et expansion : possible recours à d’autres financements du groupe ou investisseurs externes.

« Nous avons un modèle flexible qui s’adapte au besoin stratégique. Certaines startups restent en interne, d’autres peuvent ouvrir leur capital à des partenaires externes si cela a du sens. » explique Laurent Darmon

L’innovation bancaire à l’ère de l’IA

L’intelligence artificielle transforme progressivement l’ensemble du secteur financier. Pour Laurent Darmon, son impact est encore sous-estimé : « On a tendance à surestimer les effets à court terme et à sous-estimer ceux à moyen et long terme. Nous ne sommes qu’au début de l’histoire. »

Chez WorkLife, l’IA est déjà un levier d’optimisation grâce à un moteur de catégorisation automatique des dépenses. Benjamin Suchar insiste sur l’absence de frein à l’innovation au sein du Crédit Agricole : « Nous intégrons l’IA de la même manière que si nous étions indépendants. Ce n’est ni un obstacle, ni un accélérateur, mais une capacité à driver notre vision. »

Vers une nouvelle approche des acquisitions

Si la banque s’est montrée prudente lors de la surchauffe des valorisations entre 2020 et 2022, elle se positionne aujourd’hui pour tirer parti de la baisse des prix. Laurent Darmon reconnaît un changement d’approche : « Nous faisions uniquement du “make”, nous faisons désormais aussi du “buy”. L’important est d’écrire l’histoire sur le long terme. »

L’objectif n’est pas d’acquérir à tout prix, mais de sélectionner des entreprises alignées avec la vision du groupe.

Un modèle reproductible ?

L’approche du Crédit Agricole, mêlant industrialisation de la création d’entreprise et intégration progressive des startups, pourrait inspirer d’autres grands groupes. En combinant autonomie entrepreneuriale et synergies industrielles, la Fabrique by CA ouvre la voie avec ce rôle singulier dans l’écosystème startup.