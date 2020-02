MyLittleParis, Prisma Media, Starchain Capital… en direct des Sommets du Digital

Céline Orjubin (MyLittleParis), Cyril Paglino (Starchain Capital), Philipp Schmidt (Prisma Media)… Alors que se déroule la 5e édition des Sommets du Digital jusqu’au jeudi 6 février, Frenchweb a installé sa radio au cœur des montagnes de La Clusaz pour partager avec vous des interviews tantôt inspirantes, informatives, testimoniales, voire les trois à la fois. Retrouvez la sélection de la première journée.

My Little Paris: se développer tout en gardant son ADN au sein du groupe TF1

Deux ans après son rachat par le groupe TF1, My Little Paris continue son développement, tout en cultivant la singularité qui a fait son succès. Céline Orjubin, co-fondatrice et PDG, revient sur la success story de l’entreprise.

Prisma Media: comment un média traditionnel s’est transformé

Philipp Schmidt, chief transformation officer et directeur exécutif de Prisma Media Solutions, revient sur les développements du groupe Prisma Media, dont notamment l’accélération de nouvelles plateformes à l’instar de TikTok.

Recrutement: quels outils pour attirer les talents du digital?

Le marché de l’emploi dans le digital est en chômage négatif depuis de nombreuses années. Quelles sont les nouvelles pratiques que doivent mettre en place les acteurs du digital pour réussir leurs recrutements? Interview de Jacques Froissant, fondateur du cabinet de recrutement Altaide.

Les Sommets du digital : pourquoi réunir 350 acteurs du secteur au cœur de la montagne

Rien de mieux que de recevoir le créateur des Sommets du Digital, Xavier Wargnier, pour découvrir l’ADN et le programme de cette 5e édition qui réunit plus de 350 acteurs du digital à La Clusaz.

