Notes de frais : la stratégie de PLEO pour séduire le marché français

La gestion des notes de frais est un défi de longue date pour les entreprises. Afin d’y remédier, de plus en plus de solutions émergent pour faciliter la vie des entreprises dans ce domaine.

C’est le cas de Pleo, qui permet aux entreprises de fournir une carte de paiement aux collaborateurs et de recevoir du cashback. Pleo nous dévoile aujourd’hui les coulisses du développement de son produit et nous donne au passage des conseils sur les meilleures pratiques à avoir.

Pour en parler, nous avons reçu Rebecca Beaty, responsable marketing et David Harari, Customer Success Manager de Pleo.

Retrouvez l’interview de Rebecca Beaty, responsable marketing et David Harari, Customer Success Manager de Pleo:

Au cœur de la gestion des notes de frais, un processus fastidieux, chronophage et coûteux, qui constitue un véritable obstacle pour de nombreuses entreprises. « Un tiers des membres des directions administratives et financières pensent que leurs équipes n’ont pas tous les bons outils et procédés en place pour gérer leurs dépenses », explique Rebecca Beaty. Fondé à Copenhague en 2015, Pleo a déployé à partir de ce constat une solution de gestion des dépenses et des notes de frais, qui vient remédier à cette problématique et simplifier la vie de la direction comptable.

Faire appel à des ressources locales

Le marché de la gestion des notes de frais est en pleine évolution, poussé par la nécessité croissante des entreprises d’optimiser leurs processus internes et de réduire les coûts administratifs. Les entreprises cherchent activement des alternatives aux méthodes traditionnelles et manuelles pour gérer leurs dépenses professionnelles. Les solutions sont aujourd’hui de plus en plus variées, allant des logiciels de gestion des dépenses aux cartes de paiement dédiées.

Pour se tailler une place face à des acteurs bien implantés comme Spendesk, Jenji ou Expensya, l’entreprise danoise a dû faire preuve d’agilité et de flexibilité. « Cela nous demande beaucoup d’agilité au quotidien, nous sommes une petite équipe, on a besoin d’être très autonomes et flexibles sur les besoins que nous avons détectés », détaille Rebecca Beaty. « Cela nécessite également beaucoup de ressources locales qui vont parler la langue et avoir la connaissance de la culture ».

Cette démarche a permis à Pleo de comprendre les besoins spécifiques des entreprises françaises et de s’aligner sur les attentes du marché. « On a ouvert 10 marchés en 10 mois, dont le marché français », raconte Rebecca Beaty. « Pour chaque nouveau pays, nous avons fait une étude de marché pour connaître leurs spécificités et bien comprendre les besoins, les habitudes, les nuances culturelles, les régulations, etc. »

« La simplicité, c’est ce qui revient tout le temps »

Les retours clients jouent un rôle crucial dans l’évolution de la solution. Ces retours permettent à Pleo d’adapter sa roadmap produit et de garantir une évolution alignée sur les besoins réels des utilisateurs. « Une grande partie de mon travail est justement consacrée à m’assurer que les clients aient une bonne expérience et que leurs retours soient bien compris et transmis à nos équipes produits », explique David Harari, Customer Success Manager de Pleo.

Pour ce dernier, l’élément clé assurant le succès d’un projet de ce type réside dans la simplicité du produit. « La simplicité, c’est ce qui revient tout le temps. Et un bon produit simple est un produit qui ne nécessite pas de formation ». Cette simplicité favorise une adoption interne fluide et rapide, contribuant ainsi à l’efficacité opérationnelle des entreprises.

En définitive, l’approche de Pleo combinant une carte de paiement pour collaborateurs et des fonctionnalités de gestion intuitives ouvre de nouvelles perspectives pour les entreprises qui cherchent à rationaliser leurs opérations financières.