Comment la licorne danoise Pleo s’impose sur le marché européen de la gestion des notes de frais?

En l’espace de 10 ans, de nombreuses solutions sont apparues sur le marché pour donner plus d’autonomie aux collaborateurs. La gestion des notes de frais n’y a pas échappé et les solutions ne se limitent pas à scanner des tickets de caisse, mais offrent de nombreux services assurant un suivi en temps réels et un haut niveau de sécurité. Pour en parler, nous avons reçu Álvaro Dexeus, General Manager pour l’Europe du Sud de Pleo, une fintech spécialisée dans la gestion des dépenses professionnelles.

Fondée en 2015 par Jeppe Rindom et Niccolo Perra, deux experts de la fintech et serial entrepreneurs, l’entreprise danoise entend réinventer la gestion des dépenses professionnelles. Pleo permet donc aux entreprises de fournir une carte de paiement (virtuelles et physiques) aux collaborateurs et de recevoir du cashback.

« Nous avons créé un outil à destination des indépendants comme des grandes structures », explique Álvaro Dexeus. « Après l’ouverture du compte, l’entreprise cliente va pouvoir fournir des cartes Pleo à ses collaborateurs. Le DAF (directeur administratif et financier) va ensuite voir en temps réel les achats du collaborateur. À la fin du mois, il va pouvoir télécharger un fichier avec toutes les transactions répertoriées ».

Retrouvez l’interview complète d’Álvaro Dexeus, General Manager pour l’Europe du Sud de PLEO:

La fintech propose ainsi d’optimiser le temps des employés pour créer de la valeur, de permettre à l’entreprise d’économiser de l’argent en gérant les frais en temps réel, et de bénéficier d’une comptabilité sûre. Pleo, qui a levé près de 430 millions de dollars depuis son lancement, compte à ce jour 800 collaborateurs et plus de 25 000 clients.

Présente dans 16 pays européens avec 7 bureaux répartis à Londres, Stockholm, Berlin, Madrid, Lisbonne, Copenhague et Paris, la licorne danoise lance de nouvelles fonctionnalités pour renforcer sa position en Europe. « Nous avons lancé un système de reconnaissance de facture et de tickets, en France et en Espagne. Dans d’autres marchés, notamment en Allemagne et dans les pays scandinaves, nous avons lancé un système de crédit », détaille le General Manager Europe du Sud de Pleo.

