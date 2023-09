ALTERYX, CLUB HOUSE, AKUR8, SHOP CIRCLE, l’actualité du jour à ne pas manquer.

Avec notre partenaire PLEO, ne perdez plus de temps avec les notes de frais!

BREAKING NEWS:

Face aux menaces croissantes de la Chine et d’autres nations, le PENTAGONE prévoit de mettre en place un réseau étendu d’IA, de drones et de systèmes autonomes dans les deux prochaines années pour renforcer ses capacités de défense.



Il lève 1,5 millions de dollars en moins de 24h sans pitch deck, ce qui pourrait passer pour un exploit en cette période de marasme pour les startups en quête de fonds. Ne vous y trompez pas, cet ex de Navan résoud un problème dans l’air du temps, en proposant une solution pour liquider votre société à petit prix. SIMPLECLOSURE.



Valorisée 4 milliards de dollars en 2021, fort de 110 millions de dollars levés en 2021, le succès de CLUB HOUSE n’a pas réussi à être transformé malgré une forte hype. La startup se doit donc pivoter et souhaite se rapprocher d’une application de messagerie. En avril dernier les fondateurs de la startup, Paul Davison et Rohan Seth, ont du se séparer de 50% de ses salariés pour “reseter”. CLUB HOUSE compte ANDREESSEN HOROWITZ, DST GLOBAL et TIGER GLOBAL comme investisseurs.



Après s’être abstenu de se lancer dans la course à la communication sur l’intelligence artificielle, le CEO d’ APPLE, Tim Cook semble plus prolixe à ce sujet. dans une interview donnée début aout à Reuters, ce dernier indiquait que la société effectuait des recherche sur un large panel de technologie d’intelligence artificielle, notamment générative et cela depuis des années. La firme de Cupertino a augmenté de 3,12 milliards de dollars son budget R&D annuel à 22,61 milliards de dollars et dépenserait quotidiennement plusieurs millions de dollars sur des projets d’AI. L’équipe, nommée Foundational Models, spécialisée dans l’IA conversationnelle, est composée d’environ 16 personnes et est dirigée par Ruoming Pang.



Selon une analyse des données de l’UE et d’autres sources sur l’utilisation d’iOS et Android, l’App Store d’ APPLE génèrerait un revenu mensuel de $10.40 par utilisateur, contre seulement $1.40 pour Google Play.



GOOGLE annonce une prochaine mise à jour de ses conditions générales de ventes en novembre, qui imposera aux annonceurs politiques de signaler clairement la présence d’images, vidéos ou audios créés par intelligence artificielle générative dans leurs publicités.



La forte baisse de valorisation d’ ALTERYX , un éditeur de solution d’analyse de données, a semble t il suscité l’intérêt d’acteurs du marché. La société cotée en bourse est désormais valorisée 2,5 milliards de dollars contre 15 milliards à son plus haut. ALTERYX a mandaté la banque d’affaires QATALYST PARTNERS pour étudier les différents scénarios possibles et une éventuelle cession, mais à quel prix?



Le fabricant d’appareil de streaming ROKU envisage de licencier plus de 300 employés, soit 10% de son effectif, pour revenir à l’équilibre un exercice salué en bourse, reste à voir si le changement de trajectoires fait effet.



A LIRE sur FRENCHWEB.FR

LES PRECEDENTS GOOD MORNING FRENCHWEB:

TOOLBOX: LA STARTUP A SUIVRE, 2EMOTION

Vous souhaitez créer facilement des contenus video pour les différents réseaux sociaux comme TIKTOK, FACEBOOK, ou INSTAGRAM, la solution de 2Emotion est faite pour vous, c’est un outil innovant pour créer des contenus vidéos de qualité, directement en ligne. En combinant formation et pratique, elle vous permet de créer des vidéos, sans nécessiter de connaissances techniques approfondies.

2EMOTION a été sélectionnée pour être partenaire de la TOOLBOX de FRENCHWEB.FR

LES PODCASTS A ECOUTER SUR FRENCHWEB.FR

LEVEES DE FONDS avec le soutien de JUNTO, spécialiste de la performance média.

AKUR8 une FINTECH française qui propose une plateforme de tarification d’assurance basée sur l’IA qui optimise et automatise les tarifs pour les assureurs, vient de lever 25 M$ (23 M€) en equity, notamment auprès du fonds israélien FinTLV, déjà investisseur dans l’assurtech française Lovys. La technologie d’AKUR8 détecte les anomalies et établit de nouveaux modèles de tarification 10 fois plus rapidement que les méthodes conventionnelles, permettant aux assureurs de mettre à jour leurs modèles en heures plutôt qu’en mois. AKUR8 compte comme clients AXA, MATMUT, ou encore MAIF.

PODIUM startup créé en 2020 par Maxime Hagenbourger, qui propose des analyses de jeux de fantasy sport NFT, lève 2 millions d’euros auprès des fonds Fabric Ventures, Sfermion et Seedcamp. La startup réaliserait un chiffre d’affaires de près d’un million d’euros après avoir créé en aout 2022 une offre payante

A L’ETRANGER:

Le spécialiste du RBF basé à Dublin, WAYFLYERS , qui offre des financements aux startups e-commerce en retour d’une part des revenus futurs, a lui même obtenu un financement de 1 milliard de dollars auprès de Neuberger Berman.

SHOP CIRCLE, une startup développant des solutions pour les eCommercants utilisant notamment SHOPIFY, vient de finaliser une levée de fonds de série A de 120 millions de dollars. Menée par 645 Ventures et 3VC, ce tour est accompagné d’un financement par emprunt assuré par i80 Group,

AGENDA

L’agenda des évènements 2023 à ne pas manquer →

OFFRES D’EMPLOI

Découvrez le nouveau JOBBOARD de FRENCHWEB.FR