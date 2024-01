NRF 2024 notre sélection de startups: VEESION, EKOO, ONESTOCK, AKENEO, …

Avec notre partenaire PLEO, ne perdez plus de temps avec les notes de frais!

Alors que vient de se cloturer l’édition 2024 de NRF à NewYork, qui aura réuni plus de 1000 sociétés venant de 100 pays pour y présenter leurs solutions, la Rédaction de FRENCHWEB.FR vous propose de découvrir sa shortlist parmi les sociétés représentant le pavillon français.

NOTIFY- https://fr.notify-group.com/

Connaissez vous Connaissez vous la DATAROOM de FRENCHWEB.FR notre base de données de startups et sociétés innovantes françaises: informations clés, fonds levées, chiffres d'affaires, organigramme, axes de développement. Accédez aux informations que nous avons collecté concernant plus de 1000 sociétés

Notify, une solution basée sur l’IA qui permet aux professionnels d’envoyer des messages (mails, SMS, etc.) au moment le plus approprié pour l’utilisateur. Créé en 2016 par FRANCK LHUERRE, DAVID MARTINS GONÇALVES, la startup est sur une pente ascendante. Elle vient de lever 1,5 millions d’euros auprès d’un parterre impressionnant de Business Angels.

ONESTOCK – https://www.onestock-retail.com/

OneStock fournit une suite logicielle innovante pour le secteur de la vente au détail, optimisant divers aspects de la gestion des stocks et de la chaîne d’approvisionnement. ONESTOCK accompagne de nombreuses marques, Moonsoon, BA&SH, ManoMano, WHSmith… La société qui emploie plus de 100 collaborateurs à Toulouse.

YOOBIC – https://yoobic.com/fr/

YOOBIC développe une plateforme de gestion de performance des équipes terrain à destination des retailers, personnel de restauration, employés de terrain et autres travailleurs de première ligne. L’application, disponible sur abonnement, les accompagne dans leurs tâches quotidiennes et leur permet de communiquer avec leurs collègues et managers

Créé en 2013 par les frères HAIAT, la startup compte aujourd’hui plus de 200 collaborateurs, est installée à New York. Elle a levé plus de 80 millions d’euros notamment auprès de fonds d’investissement comme Felix Capital, et Insight Partner.

AKENEO – https://www.akeneo.com/

Fondé en 2013 et basé à Nantes, Akeneo compte aujourd’hui 80 000 clients, comme Lancaster, Aigle ou encore Franprix, dans sept pays. AKENEO fournit des solutions pour enrichir l’expérience client au moyen de sa solution de PIM. AKENEO fait parti des entreprises tech française ayant l’une des plus forte croissance et compte plus de 400 collaborateurs.

Pour rappel, un logiciel de PIM (Product Information Management) permet aux marques de centraliser et d’harmoniser toutes leurs informations marketing et techniques concernant leurs produits. Le PXM (Product Experience management) a pour but de mettre en place des expériences produits contextualisées et d’enrichir le buyers journey.

ALCMEON – https://www.alcmeon.com/

ALCMEON est une solution de gestion unifié de messagerie afin de traiter à la fois en masse et de façon personnalisée toutes les interactions pour le compte de marques et retailers. Fondé par l’ancien CEO d’Au Féminin et Allociné, ALCMEON n’a levé que 2 millions d’euros pour assurer son développement

PURSE – https://purse.eu/fr/

PURSE vise à faciliter le quotidien des e-commerçants et de leurs clients en réponse à la croissance du nombre de fournisseurs de paiement. Elle offre une technologie permettant aux commerces en ligne de présenter diverses options de paiement à leurs acheteurs. Cette initiative est le fruit d’une collaboration entre Auchan, Decathlon et Oney, une start-up basée à Lille.

VEESION – https://veesion.io/

VEESION propose une solution permettant de détecter les gestes et mouvements à travers des caméras de surveillance, et notamment d’identifier les vols en magasins. Si la solution rencontre des problèmes réglementaires en France, son déploiement aux Etats Unis est une opportunité de développement pour la société créée par THIBAULT DAVID, BENOIT KOENIG, DAMIEN MENIGAUX. VEESION a levé plus de 11 millions d’euros auprès notamment d’AGLAE VENTURES ET FOUNDERS FUTURE

EKOO – https://ekoo.co

EKOO est une plateforme qui donne la voix aux marques. Racontez l’histoire et les bénéfices de vos produits. Laissez vos clients déposer des avis vocaux authentiques. Fondée par Emilie Brossier EKOO a déjà séduit des acteurs comme AESIO MUTUELLE, STORE et RIDEAUX, DAMART ou encore la marque JULES.