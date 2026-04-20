The Technological Republic : le monde selon KARP

Sur le compte X de Palantir, la publication a circulé samedi comme un manifeste taillé à la serpe, avec ses vingt-deux points, présentés comme une synthèse de The Technological Republic, le best seller signé par Alexander C. Karp et Nicholas W. Zamiska. Une forme concise, presque programmatique, qui tranche avec le consensualisme ambiant de la Silicon Valley.

Et le contenu est à la hauteur de la forme. On y lit que « la Silicon Valley a une dette morale envers le pays qui a rendu son essor possible » et une « obligation affirmative de participer à la défense de la nation ». Que « la puissance dure de ce siècle sera construite sur le logiciel ». Que « l’ère atomique se termine » et qu’une nouvelle ère de dissuasion fondée sur l’IA commence. Que le service national devrait redevenir un devoir universel. Que la neutralisation militaire imposée à l’Allemagne et au Japon après 1945, longtemps célébrée comme un succès de la diplomatie occidentale, n’était qu’une correction excessive dont l’Europe commence seulement à mesurer le coût, et dont l’Asie pourrait bientôt payer le prix à son tour. Que certaines cultures « ont produit des merveilles » quand d’autres « se sont révélées régressives et nuisibles ». Que le pluralisme occidental, tel qu’il s’est construit depuis un demi-siècle, n’est plus qu’un horizon vide.

Ce catéchisme en vingt-deux points, sec comme un ordre de marche, n’est pas une provocation de plus, mais la formalisation publique d’une trajectoire construite depuis plus de vingt ans en rupture avec le modèle dominant, et qui nous amène à replonger dans l’ouvrage publié il y a tout juste un an, pour entrer dans le monde selon Karp.

Contre le consensus, une entreprise fondée sur la conviction

Dans The Technological Republic, Alex Karp formalise une trajectoire construite en marge du modèle dominant de la tech. Celle de Palantir, entreprise créé avec son partenaire Peter Thiel, au lendemain du 11 septembre pour répondre à un problème que la Silicon Valley ne voulait pas traiter, à savoir comment équiper l’État, ses agences et ses armées avec des outils logiciels capables d’exploiter la donnée à grande échelle.

À l’époque, le pari est à contre-courant. Tandis que le capital-risque déverse ses milliards dans le consumer, les plateformes et l’économie de l’attention, Palantir choisit la sécurité nationale et le renseignement. Un choix qui lui vaudra des années de mise à l’écart.

« Il était interdit de travailler avec nous », résume Karp, laconique, face à Andrew Ross Sorkin lors d’une conférence à New York en avril 2025. La marginalisation durera jusqu’à ce que la confrontation devienne, paradoxalement, une méthode éprouvée.

Ainsi Palantir ira jusqu’à poursuivre l’État américain en justice à deux reprises, deux procès que la startup gagnera. L’objectif n’était pas d’obtenir des contrats, mais d’ouvrir les procédures, de forcer l’accès, et d’introduire de la concurrence dans un système fermé. Une décision que Karp lui-même qualifiera de « stupide » à court terme, mais qu’il considère rétrospectivement comme structurante.

Et c’est ce type de décision qu’Alex Karp répète par conviction. Là où les investisseurs attendent un produit analytique, Palantir développe un moteur d’intégration de données sécurisé, capable de traiter des flux non structurés. Trois années de développement sans visibilité. Même logique dans l’organisation, avec des ingénieurs déployés directement chez les clients, au cœur des opérations.

Refuser le playbook du venture capital de la Valley devient désormais sa ligne directrice.

Car pour Karp, le problème est d’abord culturel. Une génération de dirigeants a appris à gérer plutôt qu’à penser, à s’ajuster aux situations plutôt qu’à décider. Il décrit « une génération entière de dirigeants et d’entrepreneurs […] privée de la possibilité de se forger de véritables convictions sur le monde ». Il en résulte une classe managériale dont la fonction première est d’assurer sa propre reproduction, au prix d’un appauvrissement intellectuel et stratégique.

Dans ce cadre, la notion de « belief structure » devient centrale. Karp ne parle pas de valeurs au sens marketing, largement galvaudé, mais de convictions capables de structurer une organisation dans la durée. Selon lui, aucune institution performante ne fonctionne sans un socle explicite de croyances. « Je n’ai jamais vu une organisation fonctionner à un haut niveau sans une structure de croyance forte. Pas une seule », affirme-t-il face à Andrew Ross Sorkin. Cette exigence vaut aussi pour l’entreprise, ainsi une organisation qui refuse de prendre position et se contente d’optimiser ses indicateurs finit par perdre sa cohérence interne.

L’expérience de Palantir lui sert ici de démonstration empirique. « Les décisions qui semblaient les pires du point de vue économique se sont révélées être les meilleures cinq ou dix ans plus tard », explique-t-il. Mieux : « Plus la décision était proche d’une décision de valeur, plus elle s’est révélée créatrice de valeur dans le temps. » Cette articulation entre conviction et performance constitue le cœur de sa doctrine, et rompt radicalement avec une lecture strictement financière de l’entreprise. Pour Karp, la création de valeur durable suppose une capacité à prendre des décisions non consensuelles, parfois coûteuses à court terme, mais alignées sur une vision. L’entreprise n’est pas un simple agent économique, mais une institution dotée d’une orientation politique implicite.

La puissance dure se construit sur le logiciel

Cette conviction déborde largement le cadre de l’entreprise. Pour Karp, les leaders technologiques portent une responsabilité directe dans la défense nationale. « Chaque entreprise technologique de ce pays devrait avoir honte de ne pas fournir sa technologie aux soldats américains », déclare-t-il. Refuser de travailler avec l’armée tout en commercialisant ses produits à l’étranger revient, selon lui, à abandonner un levier stratégique essentiel.

La position marque une rupture nette avec la culture de la Silicon Valley des années 2010, marquée par les contestations internes contre les contrats de défense. Elle s’inscrit dans une reconfiguration plus profonde, où la frontière entre innovation civile et militaire s’estompe durablement. Intelligence artificielle, cybersécurité, systèmes autonomes : autant de domaines où le logiciel devient déterminant dans la conduite des opérations. La conclusion de Karp est directe : « La puissance dure au XXIe siècle sera construite sur le logiciel. »

Cette relecture de la puissance s’accompagne d’une critique du soft power. L’influence culturelle et morale des démocraties ne suffirait plus à garantir leur position : elle doit être soutenue par des capacités technologiques et industrielles concrètes. La compétition géopolitique ne se joue plus seulement sur le terrain diplomatique, mais dans la maîtrise des infrastructures numériques et des systèmes d’IA.

L’Europe, angle mort de la modernité technologique

L’Europe lui apparaît comme un point de fragilité. Alex Karp décrit un décrochage structurel entre les États-Unis et le continent européen. « Beaucoup pensent que le pendule va revenir. Mais cette fois, il pourrait ne jamais revenir », prévient-il. Son argumentaire ne porte pas seulement sur l’innovation, mais concerne la capacité à agir. Là où les États-Unis combineraient flexibilité institutionnelle, puissance industrielle et culture du risque, l’Europe resterait contrainte par ses cadres réglementaires et ses équilibres politiques.

Ce diagnostic s’inscrit dans une vision plus large de l’ordre international. Alex Karp assume une hiérarchisation des puissances et rejette l’idée d’un monde fondé sur un équilibre consensuel. « Je ne pense pas en termes de gagnant-perdant. Je pense en termes de domination », affirme-t-il. Une formulation qui traduit une conception conflictuelle des relations internationales, où la capacité à imposer ses standards technologiques devient déterminante.

L’affrontement traverse aussi les sociétés occidentales. Alex Karp critique une culture politique qu’il juge inhibante, marquée par la peur de l’erreur et la difficulté à exprimer des positions claires. « Ceux qui ne disent jamais rien de faux finissent souvent par ne rien dire du tout », observe-t-il. Cette prudence excessive serait, selon lui, incompatible avec les exigences d’un environnement stratégique instable.

Dans ce contexte, la technologie devient un champ de bataille au sens propre. Elle structure les capacités militaires, mais aussi les rapports de force économiques et culturels. Elle impose de repenser les institutions, les modèles d’entreprise et les formes de leadership. Enfin, elle oblige surtout à choisir, car toujours selon lui, la neutralité, longtemps revendiquée par les acteurs de la tech, apparaît de moins en moins tenable.

The Technological Republic propose, en définitive, une redéfinition radicale de la république elle-même. Non plus un cadre juridique ou un ensemble de procédures, mais une architecture de puissance articulant État, technologie et conviction. Une république qui ne se contente plus de réguler le marché, mais s’en saisit pour se projeter dans un environnement conflictuel. Une république, surtout, qui assume l’affrontement comme condition de sa survie, et qui n’attend plus la permission de choisir son camp.

Le défi lancé à l’Europe

Une vision assurément dans l’air du temps outre-Atlantique, mais qui n’est pas sans bousculer profondément les partis pris européens.

Car ce qu’Alex C. Karp décrit n’est pas seulement une doctrine d’entreprise ou une philosophie de la puissance américaine. C’est, en creux, un réquisitoire contre le modèle européen tel qu’il s’est construit depuis trente ans : régulation comme substitut à la stratégie, consensus comme horizon indépassable, neutralité technologique comme posture confortable. Un modèle qui a longtemps pu se permettre de déléguer sa sécurité, d’encadrer plutôt que de produire, de normer plutôt que d’innover.

Ce confort-là, Karp estime qu’il appartient désormais au passé. Et force est de constater que les événements lui donnent, partiellement du moins, raison. Le retour de la guerre sur le sol européen, la montée en puissance des arsenaux autonomes, la bataille pour les standards de l’IA : autant de signaux qui contraignent l’Europe à reconsidérer les fondements mêmes de sa souveraineté. Non plus comme une construction juridique à défendre, mais comme une capacité à exercer, technologique, industrielle, militaire.

Le paradoxe est cruel : c’est précisément au moment où l’Europe cherche à affirmer son autonomie stratégique qu’elle mesure l’étendue de sa dépendance. Dépendance aux plateformes américaines, aux semi-conducteurs asiatiques, aux modèles d’IA entraînés ailleurs. Et derrière cette dépendance, une question que Karp pose sans détour : peut-on encore se permettre de penser la technologie comme un espace neutre, gouverné par le seul droit et la seule éthique, quand d’autres la pensent d’emblée comme un instrument de puissance ?

La réponse européenne existe, par fragments. Elle s’appelle ASML, Mistral, KNDS, Pasqal ou les ambitions spatiales de l’ESA. Mais elle peine encore à s’articuler en doctrine cohérente, à produire ces belief structures dont Karp fait la condition sine qua non de toute institution performante. L’Europe sait réguler ce que les autres construisent, elle apprend, plus laborieusement, à construire ce qu’elle voudrait réguler.

C’est en définitive le vrai message que The Technological Republic adresse au Vieux Continent, dans un monde où la puissance se construit sur l’intelligence des machine, ne pas choisir est déjà, en soi, une réponse. Malheureusement rarement la bonne.