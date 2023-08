ORANGE ferme son bureau de SAN FRANCISCO, ORANGE SILICON VALLEY

Avec notre partenaire THE RAMP, gérez les campagnes publicitaires de tous vos points de vente sur l'ensemble des leviers publicitaires

Après 20 ans de présence à San Francisco, ORANGE plie bagages dès vendredi prochain, une annonce à l’américaine faite en toute discrétion ce lundi.

Les activités d’ORANGE SILICON VALLEY consistaient à identifier de nouveaux produits et services venant des startups pour Orange et ses clients. Pour Georges Nahon qui a dirigé le bureau pendant de nombreuses années, comprendre les technologies et usages est essentiel pour les grands groupes. Les acteurs majeurs de la tech monitorent avec beaucoup d’acuité toute nouvelle innovation.

ORANGE SILICON VALLEY avait mis en place un accélérateur de startups baptisé Orange Fab, ainsi qu’un programme d’engagement et de coaching « FAB FORCE »

Pour la CFE-CGC Orange « Cette fermeture illustre l’absence de vision et d’ambition de la nouvelle Direction Générale, qui ne marque aucun intérêt pour l’écosystème numérique. Elle s’inscrit dans la politique d’économies de bouts de chandelle, et matérialise l’absence d’un véritable plan stratégique. Aucun des dirigeants nommés depuis 18 mois n’a d’expertise ni dans le domaine Grand Public, ni des infrastructures, ni des ESN (Entreprises de Services Numériques), et encore moins du numérique… »

Parmi les 30 personnes qui composent aujourd’hui ORANGE SILICON VALLEY, les salariés français se voient rapatriés et 7 postes de reclassement à Orange Business Services sont proposés à Atlanta.