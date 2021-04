Orange lance son OPA de 620 millions d’euros sur sa filiale belge

L’opérateur français Orange a annoncé mardi avoir lancé le 8 avril son offre publique d’acquisition sur les 47% de participation au capital de sa filiale belge qu’il ne détient pas encore, au prix « définitif » de 22 euros par action. Ce prix, qui a été approuvé par l’Autorité des marchés financiers belge (FSMA) le 31 mars, fait « notamment ressortir des primes de 36%, 48%, 49% et 38% respectivement par rapport au dernier cours de clôture et aux cours moyens pondérés par les volumes sur les 3 mois, 6 mois et 12 mois précédant l’annonce de l’opération », a détaillé Orange dans un communiqué. Le montant de l’opération s’élèverait donc à près de 620 millions d’euros.

« Orange n’a pas l’intention de modifier le prix de son offre et considère que cette opération offre à tous les actionnaires d’Orange Belgium une opportunité unique de monétiser immédiatement leur participation à des conditions attractives », a affirmé l’entreprise française. Orange n’écarte pas la possibilité de retirer de la cote sa filiale belge à l’issue de l’opération. Le groupe français a récupéré plus de 2,2 milliards d’euros à la suite d’un litige fiscal fin 2020. Orange avait annoncé qu’il comptait utiliser cette somme pour acquérir notamment la totalité de sa filiale belge.