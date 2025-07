PSG Equity rapproche Zenchef de CoverManager et accélère la consolidation de l’hospitality tech en Europe

La consolidation du secteur tech dédié à la restauration franchit une étape importante en Europe avec la fusion de Zenchef, plateforme française spécialisée dans la gestion de réservations sans commission, avec la startup sévillane CoverManager, pour former un nouveau groupe européen d’envergure. Cette opération structurante est orchestrée par PSG Equity, qui devient l’actionnaire majoritaire de la holding commune, avec pour ambition de bâtir un leader indépendant face aux géants mondiaux comme TheFork ou OpenTable.

Une stratégie d’expansion structurée, portée par PSG

Depuis son investissement en 2022, PSG Equity a injecté au moins 50 millions d’euros pour accélérer la montée en puissance de Zenchef. Ce financement a permis à la société de déployer une stratégie offensive, combinant croissance organique et acquisitions ciblées.

En 2021, Zenchef avait racheté la startup française Billee, spécialisée dans les paiements digitaux. Cette acquisition a conduit au lancement de Zenchef Pay, une solution de paiement intégrée pour restaurants, renforçant son positionnement sur l’ensemble de la chaîne de valeur, de la réservation au règlement.

Zenchef, qui avait précédemment levé un peu plus de 7 millions d’euros, a donc opéré une montée en gamme progressive, d’abord plateforme de réservation sans commission, elle se transforme en OS complet de la relation client et du revenu dans la restauration.

Quatre acquisitions en 24 mois

Entre 2023 et 2025, Zenchef a successivement absorbé :

Formitable (janvier 2023), leader néerlandais du SaaS B2B2C avec une présence forte aux Pays-Bas, en Allemagne, en Suède et au Danemark.

(janvier 2023), leader néerlandais du SaaS B2B2C avec une présence forte aux Pays-Bas, en Allemagne, en Suède et au Danemark. Resengo (janvier 2024), acteur établi en Belgique.

(janvier 2024), acteur établi en Belgique. Tablebooker (mars 2024), autre spécialiste belge de la réservation en ligne.

(mars 2024), autre spécialiste belge de la réservation en ligne. Et désormais, CoverManager, avec cette fusion annoncée en juillet 2025.

Avec 36 000 restaurants dans 20 pays et 650 millions d’expériences clients traitées chaque année, le groupe veut s’imposer comme l’un des principaux challengers européens face aux plateformes de réservation mondiales.

Une alliance plus qu’une fusion

La nouvelle entité issue du rapprochement sera dirigée par Thomas Jeanjean, actuel CEO de Zenchef. Le siège de Paris est conservé, tout comme celui de Séville pour CoverManager, afin de maintenir la continuité opérationnelle auprès des clients.

Le fonds PSG Equity détiendra la majorité du capital de la holding commune. Le prix de la transaction n’a pas été communiqué, et les modalités actions ou numéraire, n’ont pas été précisées.

« Cover et Zenchef s’unissent pour devenir le leader européen de gestion de réservations et de revenus pour les restaurants. Nous faisons un grand pas pour construire le standard technologique de l’hospitality », commente sur Linked In José Antonio Pérez Moral, fondateur de CoverManager.

« Ce n’est pas une fusion de plateformes, ni une homogénéisation des marques. C’est une alliance stratégique, un espace partagé où les cultures se nourrissent, les connaissances circulent, et où nous grandissons ensemble tout en opérant de manière indépendante », explique également sur Linked In Thomas Jeanjean, CEO de Zenchef.

Une puissance continentale dans le haut de gamme

Le groupe s’impose dans le segment gastronomique, avec plus de 800 restaurants étoilés clients, dont 60 % des établissements étoilés en France et au Benelux, et 50 % en Espagne. Cette densité unique renforce significativement sa crédibilité face aux acteurs généralistes, et renforce son rôle de partenaire technologique de référence pour dans le haut de gamme.