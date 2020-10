Pourquoi Auchan Retail cède sa filiale chinoise à Alibaba

Le géant chinois Alibaba rachète les parts d’Auchan Retail dans la chaîne de supermarchés Sun Art, l’une des plus importante de Chine, pour environ 3 milliards d’euros. Le distributeur français affirme qu’il «disposera ainsi des moyens financiers pour se désendetter, pour saisir toute opportunité pertinente sur ses marchés et pour se développer dans de nouveaux pays.» La participation du géant chinois dans Sun Art s’élèvera au total à 72%.

Alibaba, Auchan Retail et le groupe Ruentex avaient conclu un partenariat en novembre 2017 visant à numériser les solutions retail de Sun Art, en misant notamment sur une stratégie omnicanale et une expérience client plus personnalisée. Sun Art, qui revendique 484 hypermarchés et 150 000 collaborateurs, représentait un enjeu important pour Auchan Retail qui dirigeait la chaîne depuis 20 ans.

Cependant, le groupe français a estimé qu’au vu de la «spécificité du marché chinois», l’offre d’Alibaba était acceptable et lui permettrait «d’accélérer le déploiement de son projet d’entreprise Auchan 2022 sur ses implantations actuelles» ainsi que de «se désendetter». Pour rappel, le distributeur français faisait état de 5,2 milliards d’euros de dettes en janvier 2020 et s’était vu contraint de supprimer 1 475 poste en septembre dernier.

Alibaba poursuit sa stratégie «New Retail»

Alibaba poursuit quant à lui sa stratégie « New Retail » et tire profit du contexte lié à la pandémie pour accélérer la numérisation de Sun Art. «L’investissement stratégique d’Alibaba dans le Sun Art en 2017 a été une étape importante dans notre stratégie de New Retail. L’alliance que nous avons formée avec Auchan Retail et Ruentex a permis de mettre en place une infrastructure solide pour créer des opportunités et de la valeur dans le secteur du retail en Chine», confie Daniel Zhang, président et directeur général du groupe Alibaba.

«Alors que la pandémie liée au Covid-19 accélère la numérisation des modes de vie des consommateurs et des opérations des entreprises, cet engagement envers Sun Art sert à renforcer notre vision du New Retail». Les produits des magasins Sun Art sont par ailleurs déjà intégrés aux plateformes Taoxianda et Tmall Supermarket d’Alibaba, spécialisées dans la livraison express de produits alimentaires.