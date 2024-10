FILIGRAN ambitionne de devenir le “GitHub de la cybersécurité” et lève 32,5 millions d’euros

La cybersécurité est plus que jamais un enjeu stratégique pour les entreprises et les institutions publiques. Avec l’augmentation des cyberattaques et la complexité croissante des menaces, le secteur est en pleine mutation. Dans ce contexte, la startup parisienne Filigran émerge comme un acteur novateur en mettant la collaboration et l’open-source au cœur de sa démarche. Grâce à OpenCTI, sa plateforme open-source de renseignement sur les menaces, Filigran offre aux entreprises et aux organismes publics une solution pour enrichir et centraliser leurs données de menace, tout en mobilisant une communauté mondiale de professionnels de la cybersécurité. Cette approche collaborative transforme la gestion des menaces en un effort collectif, où la mutualisation des ressources et des connaissances devient un atout face aux attaques sophistiquées.

Inspirée de modèles collaboratifs comme GitHub ou Hugging Face, Filigran ne se contente pas de fournir une solution technologique : elle fédère une véritable communauté autour de sa plateforme. OpenCTI a déjà séduit plus de 4 300 contributeurs à travers le monde et est utilisé par des institutions de renom telles que la Commission européenne, le FBI et le New York City Cyber Command. En tirant parti des contributions de ces experts, Filigran enrichit sa plateforme de nouvelles fonctionnalités et d’une intelligence collective précieuse pour ses utilisateurs, créant ainsi un écosystème dynamique et en constante évolution.

Pour pousser plus loin cette vision collaborative, Filigran lancera en fin d’année XTM Hub, une plateforme dédiée aux professionnels de la cybersécurité, conçue pour encourager le partage de connaissances, de ressources et de “tradecraft” en matière de cybersécurité. En rendant possible l’échange de pratiques et l’accès à des ressources communautaires, XTM Hub positionne Filigran comme un catalyseur d’innovation collective dans la cybersécurité. Avec cette initiative, la startup vise à devenir le centre de gravité de la cybersécurité open-source, un espace où se rencontrent experts et novices pour renforcer ensemble leur résistance aux menaces.

Ce modèle open-source a permis à Filigran d’attirer des entreprises de premier plan comme Airbus, Thales et Bouygues Telecom pour sa version entreprise d’OpenCTI, qui se décline en mode SaaS ou hébergée sur site. Filigran développe également un second produit, OpenBAS, une plateforme de simulation d’attaques, permettant aux entreprises d’identifier et de mesurer leurs failles potentielles en les combinant avec les capacités d’OpenCTI pour une vue complète des risques.

Pour soutenir son ambition, Filigran vient de lever 35 millions de dollars en série B, un tour mené par Insight Partners, avec la participation d’Accel et Moonfire. Cette levée de fonds permettra à la startup de renforcer sa suite de gestion des menaces, d’étendre ses activités en Allemagne, au Japon et à Singapour, et de continuer à développer XTM Hub. Grâce à cette nouvelle phase de financement, Filigran compte bien s’imposer comme le leader européen de la cybersécurité collaborative, en s’appuyant sur la force de sa communauté et son modèle de “sécurité collective”.