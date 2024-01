FILIGRAN, la startup pour connaitre la météo de vos risques de cybersécurité à tout moment.

Avec notre partenaire PLEO, ne perdez plus de temps avec les notes de frais!

« Connais ton ennemi et connais-toi toi-même » cette citation tirée de L’art de la guerre de Sun Tzu pourrait être la baseline de FILIGRAN, une startup dont l’idée est née dans la tête de Samuel Hassine, alors qu’il travaillait au sein de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’informations (ANSSI) en tant qu’Head of Cyber threat Intelligence.

Un premier volet consiste à identifier les acteurs de la cybercriminalité qui peuvent s’attaquer à une société, une organisation ou un pays, qu’ils soient structurés en groupe ou travaillant plus individuellement et décoder minutieusement leurs pratiques. Ainsi vous pouvez évaluer les menaces potentielles à date et adapter votre stratégie defensive de manière proportionnée à leurs campagnes et tactiques.

Ainsi OpenCTI marque une avancée significative dans le domaine de la cybersécurité. La plateforme se distingue par sa capacité à unifier et rationaliser le traitement de la Cyber Threat Intelligence (CTI). La force d’OpenCTI réside dans son engagement envers l’open source, avec des contributions actives sur GitHub et un soutien dynamique sur Slack, sous licence Apache 2.0. Autrefois, les analystes CTI traitaient des informations dispersées, souvent en format PDF, provenant de sources diverses, y compris l’OSINT. Ce processus était manuel et sujet à des erreurs.

OpenCTI a changé ce paysage en centralisant et en simplifiant l’accès aux informations de CTI. Il utilise le langage STIX2 pour modéliser les cyberattaques de manière standardisée, accessible à la fois par les humains et les machines.

Grâce à ses connecteurs (MISP, MITRE, CVE) et à sa base de données hypergraph Grakn, OpenCTI facilite la collecte et l’analyse des données, permettant de gérer des relations complexes et d’inférer des liens entre les entités.

OpenCTI brille par sa facilité de déploiement via Docker, offrant une flexibilité remarquable pour différents environnements informatiques.

Un second volet permet d’évaluer vos propres capacités et éventuelles failles de sécurité au travers de simulations, de stress tests et de faire des exercices de gestion de crise grâce à OPEN EX.

OpenEx est une plateforme open source conçue pour aider les organisations à planifier, programmer et conduire des exercices de crise et des campagnes de simulation d’adversaires. Conforme à la norme ISO 22398, OpenEx se distingue par son interface web moderne, incluant une API RESTful et un frontend orienté UX.

La plateforme OpenEx propose deux éditions distinctes : Community (CE) et Enterprise (EE). L’Édition Entreprise offre des fonctionnalités supplémentaires et puissantes nécessitant des investissements spécifiques en recherche et développement. L’Édition Entreprise peut être activée directement dans les paramètres de la plateforme.

OpenEx Community Edition est sous licence Apache 2, Version 2.0.

OpenEx Enterprise Edition est sous licence Non-Commerciale.

Plus de 3200 sociétés à l’instar de Bouygues Telecom, Thalès, ou encore Airbus utilisent la solution déployée par FILIGRAN.

Pour assurer son développement elle a réalisé au 2nd trimestre 2023 un tour de table de 5 millions d’euros auprès du fonds d’investissement MOONFIRE VENTURES, Motier Ventures et KIMA.

Pour découvrir les solutions proposées par FILIGRAN: https://filigran.io/