PropTech: 4 millions d’euros pour Bellman, syndic de copropriété digital

Bellman, un syndic de copropriété en ligne, lève 4 millions d’euros auprès du fonds suisse Lakestar et des actionnaires historiques, le britannique Connect Ventures et La Financière Saint-James. La startup parisienne avait déjà levé 2 millions d’euros en septembre 2019.

Lancé en 2019 par deux ingénieurs, Antonio Pinto et Jonathan Ratier, Bellman est une plateforme permettant aux gestionnaires de copropriétés de gérer plus rapidement les demandes des copropriétaires via des logiciels conçus spécialement par la startup. Ces logiciels permettent d’automatiser certaines tâches administratives et offre une transparence nouvelle puisque les copropriétaires peuvent accéder à la plateforme pour vérifier où en sont leurs dossiers par exemple. Bellman, qui revendique déjà la gestion de 100 copropriétés sur sa plateforme, rémunère les gestionnaires en fonction de la satisfaction des copropriétaires.

Dans ce contexte de crise sanitaire et économique, les fonds comme les startups sont plus prudents dans leur gestion des fonds. Malgré cela, Bellman a su convaincre les investisseurs que le moment était propice pour accélérer son développement, notamment grâce aux mesures de distanciation sociale qui s’adaptent au modèle en ligne de la startup. « Cette levée de fond n’était pas urgente mais nos investisseurs constatant notre croissance et la traction du marché ont souhaité nous aider à accélérer », confie Antonio Pinto.

Dans le cadre de cette levée de fonds, la startup parisienne ambitionne d’améliorer sa plateforme, que ce soit l’interface destinée aux gestionnaires ou celle consacrée aux copropriétaires, tout en imaginant de nouveaux services pour ces derniers. Bellman souhaite également recruter davantage de gestionnaires pour parfaire ses services. « Nous restons concentrés sur l’Ile-de-France qui est un marché important et ces fonds vont nous permettre de supporter la croissance en maintenant cette qualité de prestation », conclut Antonio Pinto.

Bellman : les données clés

Fondateurs: Antonio Pinto et Jonathan Ratier

Création: 2019

Siège social: Paris, Ile-de-France

Secteur: PropTech

Activité: syndic de copropriété en ligne

Financement: 4 millions d’euros en juin 2020 auprès du fonds suisse Lakestar et des actionnaires historiques, le britannique Connect Ventures et La Financière Saint-James.