[DIRECT] Product Manager, le nouveau métier indispensable pour les startups de la Tech ?

Dans cette période complexe, nous vous proposons de prendre de la hauteur pour mieux comprendre les perspectives qui s’offrent à nous, ainsi que les solutions opérables qui répondent aux problèmes concrets que nous rencontrons au cours de cette crise qui s’annonce longue et probablement à répétition.

Facebook offre la possibilité de désactiver les publicités politiques

À partir d’aujourd’hui, les utilisateurs de Facebook aux États-Unis auront la possibilité de «désactiver» toutes les publicités politiques sur la plateforme. L’année dernière, la société a pris la décision controversée de ne pas vérifier les faits ou de modérer les publicités politiques, mais la nouvelle fonctionnalité donnera aux utilisateurs plus de contrôle sur ce qu’ils voient, du moins pour les utilisateurs qui décident de désactiver le nouveau paramètre. L’option de désactivation des publicités politiques s’appliquera aux publicités politiques, électorales et sociales des candidats.

UE : « interopérabilité » de la majeure partie des applications de traçage,

Les pays de l’UE se sont mis d’accord sur une solution technique permettant la compatibilité de la vaste majorité des applications européennes de traçage des contacts contre le coronavirus. Mais ça ne s’applique pas à celles de la France et de la Hongrie. En effet, Cette « interopérabilité » concerne les applications mises au point conformément à une architecture dite « décentralisée ». La France a quant à elle opté avec « StopCovid » pour une approche « centralisée », impliquant davantage de stockage de données dans un serveur central. Cette solution doit garantir qu’une application mise au point dans un pays puisse fonctionner dans un autre, au moment où les Etats membres lèvent les restrictions de circulation entre eux.

Outreach lève 50 millions de dollars pour son expansion internationale

Outreach, qui propose un logiciel d’engagement commercial, a levé 50 millions de dollars dans un cycle de financement de série F qui valorise l’entreprise à 1,33 milliard de dollars auprès notamment de Sands Capital et de Salesforce Ventures. Le financement sera utilisé pour poursuivre l’expansion géographique en Europe et éventuellement en Asie mais aussi pour investir dans le développement de produits. Le financement s’inscrit dans la foulée d’une forte croissance pour l’entreprise: plus de 4000 entreprises utilisent désormais ses outils,

Product Management et transformation digitale

Pour entamer cette émission, nous retrouvons Olivier Courtois, Head of Product au sein de Comet pour faire un focus sur le métier de Product Manager dans la Tech qui provient des startups de la Silicon Valley et qui apparait en France depuis 6-7 ans. Ce métier connait un fort engouement de la part des entreprises Tech mais aussi des jeunes talents.

Nous continuons avec Cécile Beziat, DGA de Reworld. Reworld a lancé en mai Reworld Media Proximité destinée à accompagner le développement des PME régionales dans leur transformation digitale et annonce aujourd’hui un partenariat avec Media Scales pour réaliser des opérations de Media for Equity.