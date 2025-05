Proptech : l’avènement du ‘design to delivery’ automatisé

Une nouvelle génération de plateformes ambitionne de rationaliser tout le cycle de développement immobilier, de la conception à la livraison finale.

Dans l’industrie de la construction, chaque projet implique une succession d’intervenants, de logiciels et de phases techniques qui rendent le processus long, coûteux et sujet aux imprévus. C’est ce morcellement que la promesse du « design to delivery » automatisé entend résoudren à savoir unifier toutes les étapes, du plan initial à la remise des clés, au sein d’une seule plateforme pilotée par la donnée.

Le concept, encore peu courant en Europe, se déploie aujourd’hui dans l’univers de la proptech, avec des acteurs comme la startup LynxCraft. Basée entre le Royaume-Uni et la Slovénie, l’entreprise vient de lever un tour pre-seed sursouscrit auprès d’investisseurs stratégiques, dont BTC d.d., acteur majeur de l’immobilier commercial slovène, Avto Krka Group et Imari Holdings Ltd, société chypriote spécialisée en immobilier et technologie.

Automatiser l’ensemble de la chaîne de valeur immobilière

Dans le modèle classique, un projet immobilier mobilise successivement architectes, bureaux d’études, fournisseurs, maîtres d’œuvre et équipes de chantier, chacun travaillant sur des outils distincts, avec des fichiers, des plans et des délais qui ne communiquent pas toujours entre eux. Résultat, peu de visibilité pour l’investisseur, des risques de surcoûts, et des délais difficiles à maîtriser.

Le design to delivery propose une alternative de centraliser, automatiser et standardiser chaque étape du projet à travers une plateforme unique. Concrètement, cela signifie :

Concevoir le bâtiment avec des blocs préconfigurés , comme dans un catalogue de pièces industrielles.

, comme dans un catalogue de pièces industrielles. Générer automatiquement les documents réglementaires (plans, permis, estimations).

(plans, permis, estimations). Connecter les bons fournisseurs et prestataires via un écosystème intégré.

Suivre l’exécution du chantier en temps réel, avec des alertes, des données consolidées et des scénarios prédictifs.

LynxCraft propose ce modèle via sa plateforme cloud LYNX, conçue spécifiquement pour les investisseurs immobiliers, une cible souvent négligée par les outils du secteur. L’approche repose sur une technologie dite de construction algorithmique, qui structure les projets à partir d’un nombre limité d’éléments standardisés, en lien avec un réseau de partenaires techniques.

Un projet pilote pour valider l’approche

Pour valider la pertinence de cette chaîne automatisée, la startup a mené plusieurs expérimentations, dont la conception d’un hôtel 4 étoiles dans la vallée de Soča, en Slovénie. Le projet a permis de tester la logique modulaire, la coordination automatisée avec les prestataires locaux et la simplification du suivi.

Selon Marko Hozjan, CEO de LynxCraft, l’objectif n’est pas de remplacer les métiers existants mais de leur donner une infrastructure commune, capable de réduire le temps, les coûts et les erreurs. « Nous voulons fournir aux investisseurs les moyens d’avoir une vision claire et continue de leurs projets, sans dépendre d’outils fragmentés ou de chaînes d’e-mails interminables », précise-t-il.

Une tendance émergente dans la proptech européenne

Le design to delivery automatisé n’en est qu’à ses débuts sur le continent. Il s’inspire de pratiques vues dans l’industrie manufacturière ou la logistique, mais reste encore marginal dans le BTP. Des acteurs comme Hypar, TestFit ou Buildots expérimentent des approches similaires aux États-Unis. En Europe, LynxCraft fait partie des premières initiatives à viser l’intégration complète de bout en bout, avec une logique tournée vers les investisseurs et non uniquement les opérateurs techniques.

Au-delà de la technologie, c’est aussi un changement de culture de projet qui se joue. En unifiant les flux, en standardisant les composants, en ouvrant l’accès aux données, ces plateformes posent les bases d’une nouvelle façon de construire, plus rapide, plus prévisible, plus mesurable.