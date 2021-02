PropTech: le Français Homepilot lève 2,6 millions d’euros pour digitaliser la gestion locative

La startup de gestion de locations Homepilot annonce une nouvelle levée de fonds de 2,6 millions d’euros réalisée auprès de ses investisseurs historiques, à savoir Christophe Courtin (Santiane), Jean-Fabrice Mathieu (Seloger), Cyril Vermeulen (Aufeminin), Didier Kuhn (ScreenTonic), et de nouveaux investisseurs dont Geoffroy Roux de Bézieux, Techmind et Bpifrance. La startup française avait déjà levé 600 000 euros en 2018.

Lancé fin 2016 par Gilles Bourcy et Laurent Kretz, Homepilot développe un logiciel SaaS à destination des propriétaires et des investisseurs immobiliers leur permettant d’optimiser la gestion de logements et locaux commerciaux. La startup parisienne revendique à ce jour la gestion de plus de 2 000 logements, bureaux et locaux commerciaux dans toute la France.

Croissance pendant la crise

Depuis la crise sanitaire, Homepilot a enregistré une croissance de plus de 140% de son chiffre d’affaires et a recruté une dizaine de personnes en 2020. « L’impact de la Covid-19 et le besoin de solutions technologiques pour pouvoir opérer à distance, obligent les acteurs de l’immobilier à s’adapter. Avec cette nouvelle levée de fonds, nous nous réjouissons d’être à la pointe de cette évolution​ ​»​ commente Laurent Kretz.

En effet, la startup s’est adaptée aux mesures de confinement et de distanciation sociale en proposant des visites entièrement virtuelles et une procédure de location à distance. « Nous avons développé une solution de visites virtuelles HD avec une mise en location entièrement à distance. Aujourd’hui, ce fonctionnement est devenu indispensable, et 100% de nos biens à louer disposent d’une visite virtuelle ​» explique Laurent Kretz.

Homepilot : les données clés

Fondateurs : Gilles Bourcy et Laurent Kretz

Création : 2016

Siège social : Paris

Secteur : PropTech

Activité : logiciel de gestion de logements et locaux commerciaux

Financement : 2,6 millions d’euros auprès de ses investisseurs historiques, à savoir Christophe Courtin (Santiane), Jean-Fabrice Mathieu (Seloger), Cyril Vermeulen (Aufeminin), Didier Kuhn (ScreenTonic), et de nouveaux investisseurs dont Geoffroy Roux de Bézieux, Techmind et Bpifrance.