Protection des données : Jumbo Privacy, la startup de Pierre Valade, lève 8 millions de dollars

En 2018, le scandale Cambridge Analytica explosait devant les yeux stupéfaits du monde entier. Cette affaire devenait alors le symbole des dérives des géants du numérique concernant le respect de la vie privée des internautes. La même année, le RGPD entrait en application dans l’Union européenne pour mieux protéger les données des citoyens européens. Cette année charnière pour la vie privée des internautes a donné des idées à Pierre Valade, une figure bien connue de l’écosystème numérique puisqu’il est à l’origine de l’application de calendrier Sunrise, cédée à Microsoft en 2015 pour 100 millions de dollars.

Après cette aventure entrepreneuriale qui lui donc permis d’intégrer Microsoft, le Français basé à New York a décidé de quitter le géant américain pour se lancer dans un nouveau projet autour de la protection de la vie privée des internautes. L’an passé, l’entrepreneur a ainsi mis sur orbite Jumbo Privacy, une application mobile qui permet aux utilisateurs de reprendre le contrôle sur leurs données en ligne. En effet, avec l’essor des réseaux sociaux, il est souvent compliqué de passer en revue toutes les publications ajoutées sur plusieurs années, dont certaines pourraient causer du tort aux utilisateurs dans leur vie personnelle ou professionnelle. Dans ce contexte, Jumbo Privacy est un outil de protection des données, qui s’apparente à un «anti-virus» dédié à la vie privée, pour éviter les mauvaises surprises. A ce jour, la société revendique plus de 100 000 utilisateurs sur iOS et Android.

«Lorsqu’une application ou un service sont gratuits, vous devenez le produit»

Un an après son lancement, Jumbo Pricacy vient de boucler un tour de table en série A de 8 millions de dollars auprès du fonds londonien Balderton Capital. Une opération qui va permettre à l’entreprise de renforcer ses effectifs pour créer des outils permettant de mieux protéger la vie privée de ses utilisateurs. A cette occasion, la société annonce une nouvelle version de son produit, ainsi que des versions Premium (Jumbo Plus et Jumbo Pro) qui vont permettre de proposer davantage de fonctionnalités aux utilisateurs pour avoir un contrôle accru sur leurs données personnelles.

Dans le cadre de ce projet, Pierre Valade et son équipe doivent non seulement surmonter les contraintes techniques pour se brancher aux différentes plateformes (Facebook, Instagram, LinkedIn, Amazon…) utilisées par les internautes, mais aussi trouver le bon modèle économique pour monétiser son offre sans reproduire le schéma des géants américains, qui n’hésitent pas à vendre les données de leurs utilisateurs à des fins publicitaires pour faire fructifier leurs activités. «Nous avons vu d’innombrables fois que lorsqu’une application ou un service sont gratuits, vous devenez le produit et que l’argent est généré sur votre dos et à partir de vos données. Nous faisons les choses différemment : nous ne vendrons jamais de publicités et vous assurons que nous ne monétiserons jamais vos données», explique Pierre Valade, fondateur et CEO de Jumbo Privacy.

Vous pouvez retrouver l’intégralité de notre entretien avec l’entrepreneur français ici :