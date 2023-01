Quelle est la définition d’Annual Contract Value (ACV)?

L’annual Contract Value (ACV), ou valeur annuelle du contrat, est un indicateur utilisé pour évaluer la valeur d’un contrat sur une période de temps donnée, généralement un an. Elle peut être utilisée dans divers contextes, tels que la vente de logiciels, la vente de services professionnels ou encore la vente de produits.

Pour calculer l’ACV, on prend la valeur totale du contrat et on la divise par la durée du contrat en années. Par exemple, si une entreprise vend un logiciel pour un montant de 12 000 € sur un contrat de deux ans, son ACV serait de 6 000 € par an :

ACV = 12 000 € / 2 ans = 6 000 € par an

L’ACV peut être utilisée pour évaluer la performance commerciale d’une entreprise et pour fixer des objectifs de vente. Elle peut également être utilisée pour prévoir les revenus futurs d’une entreprise et pour établir des budgets et des prévisions de trésorerie. Toutefois, il est important de noter que l’ACV ne prend pas en compte les fluctuations de la valeur du contrat au cours de la période de temps considérée et ne reflète pas non plus les risques associés au contrat.