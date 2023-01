Qu’est ce que la Value Gap?

La Value Gap (ou écart de valeur) est la différence entre la valeur perçue par un client pour un produit ou un service et le prix qu’il est prêt à payer pour cet article. Elle mesure l’attractivité de l’offre de l’entreprise pour le client et peut être utilisée pour évaluer l’efficacité de la stratégie de prix de l’entreprise et pour identifier les domaines où des améliorations peuvent être apportées.

Pour réduire la Value Gap, les entreprises peuvent mettre en place des stratégies de marketing et de vente efficaces pour mettre en avant les avantages et la valeur de leur produit ou service. Elles peuvent également offrir des offres avantageuses et des programmes de fidélisation pour inciter les clients à acheter. Enfin, elles peuvent améliorer la qualité et l’expérience de leur produit ou service pour en augmenter la valeur perçue par le client.