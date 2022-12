Quelle est la définition de Due diligence?

La Due diligence est le processus par lequel une société ou un investisseur examine de manière approfondie les informations financières, légales et opérationnelles d’une entreprise avant de s’engager dans une transaction, telle qu’une fusion, une acquisition, une prise de participation ou un investissement en capital. La Due diligence vise à évaluer la solvabilité, la viabilité et la valeur de l’entreprise et à identifier les risques et opportunités associés à la transaction.

La Due diligence peut être menée par les sociétés elles-mêmes ou par des consultants extérieurs et peut inclure l’examen des états financiers de l’entreprise, des contrats et accords commerciaux, des licences et brevets, des litiges en cours et des questions légales et réglementaires. Elle peut également inclure des entretiens avec les dirigeants de l’entreprise, des visites de sites de production et des analyses de marché.

La Due diligence est considérée comme un élément essentiel de toute transaction importante, car elle permet de s’assurer que les parties ont une compréhension complète de l’entreprise et de ses activités avant de s’engager dans la transaction.