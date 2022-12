Quelle est la définition de Family office?

Un Family office est une entreprise de gestion de patrimoine qui s’occupe de la gestion financière et de l’administration des affaires de particuliers ou de familles fortunées. Un Family office peut gérer des actifs financiers tels que des actions, des obligations et des fonds immobiliers, ainsi que des actifs non financiers tels que des propriétés immobilières et des œuvres d’art.

Un Family office peut être géré par une seule personne ou par une équipe de professionnels de la gestion de patrimoine et peut offrir une gamme de services, tels que la gestion de la comptabilité et de la fiscalité, la planification successorale et la gestion de l’héritage.