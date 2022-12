Quelle est la définition de la Post-money valuation?

La Post-money valuation (ou évaluation post-investissement) est la valeur d’une entreprise après qu’elle ait reçu un investissement en capital. Elle est généralement utilisée pour évaluer la performance de l’entreprise et pour déterminer la répartition de la propriété entre l’entreprise et les investisseurs.

Pour calculer la Post-money valuation, on prend la Pre-money valuation (c’est-à-dire la valeur de l’entreprise avant l’investissement en capital) et on y ajoute le montant de l’investissement en capital. Par exemple, si une entreprise a une Pre-money valuation de 10 millions d’euros et reçoit un investissement en capital de 5 millions d’euros, sa Post-money valuation serait de 15 millions d’euros.