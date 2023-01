Quelle est la définition de growth hacking?

Le growth hacking est une approche axée sur la croissance rapide et le développement à grande échelle des entreprises. Cela implique l’utilisation de techniques marketing innovantes et souvent peu coûteuses pour attirer et fidéliser les clients, et pour promouvoir la croissance de l’entreprise. Les growth hackers utilisent souvent des méthodes axées sur les données et l’analyse pour trouver des opportunités de croissance et mettre en œuvre des stratégies pour les exploiter efficacement. Le but du growth hacking est de découvrir des moyens rentables et efficaces pour accélérer la croissance de l’entreprise, et de les mettre en œuvre rapidement et de manière agile.