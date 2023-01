Qu’est ce que la capitalization table ou table de capitalisation?

La capitalization table (ou table de capitalisation) est un document qui récapitule la structure du capital d’une entreprise, y compris les différentes classes d’actions émises et leur pourcentage de possession. Elle indique également les droits de vote associés à chaque classe d’actions et le montant total du capital investi dans l’entreprise.

La capitalization table est souvent utilisée par les entreprises pour suivre l’évolution de leur capital et pour comprendre la répartition de la propriété et des droits de vote entre les différents actionnaires. Elle peut également être utilisée pour évaluer la valorisation de l’entreprise et pour planifier des événements tels que des émissions d’actions ou des rachats d’actions.