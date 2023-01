Qu’est ce que le lead nurturing?

Le lead nurturing est un processus en plusieurs étapes qui vise à entretenir une relation avec les clients potentiels au fil du temps, afin de les inciter à acheter un produit ou un service. Cela peut impliquer l’envoi de courriels, de messages ou de contenu ciblé, ainsi que l’engagement avec les clients sur les réseaux sociaux et d’autres canaux en ligne. Le lead nurturing vise à créer une relation de confiance avec les prospects, en leur offrant du contenu utile et en répondant à leurs questions ou à leurs préoccupations. Le but est de les convertir en clients fidèles et engagés, en les guidant tout au long du parcours d’achat.