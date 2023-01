Quelle est la définition de la Fair Market Value?

La Fair Market Value correspond en français à la Valeur de Marché Juste soit le prix auquel une entreprise serait évaluée entre un acheteur et un vendeur en toute connaissance de cause et sans pression. La Fair Market Value est généralement utilisée comme base de référence pour fixer la valeur d’une entreprise pour des fins d’investissement ou de fusion et acquisition. Elle peut donc être différente de la valorisation de l’entreprise lors du dernier tour d’investissement.

Il est important de noter que la Fair Market Value varie en fonction de différents facteurs, tels que les conditions du marché, la demande pour l’entreprise en question et les perspectives de performance future.