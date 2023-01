Quelle est la définition de Paid Media ?

Le Paid media désigne les canaux de communication et de marketing qui sont utilisés pour diffuser des messages publicitaires contre rémunération. Le Paid media inclut différents canaux tels que la publicité en ligne (Google AdWords, publicités sur les réseaux sociaux, bannières publicitaires), la publicité traditionnelle (publicité télévisée, radio, presse) et le marketing direct (envoi de courriers publicitaires, télémarketing).

Le Paid media est utilisé par les entreprises pour atteindre rapidement une audience ciblée et pour promouvoir leurs produits ou services de manière ciblée. Il est généralement utilisé en complément du Owned media (médias propriétaires) et du Earned media (médias gagnés) pour créer une stratégie de marketing omnicanale.

Le Paid media est un moyen efficace pour atteindre rapidement une audience ciblée et pour mesurer l’efficacité de la publicité. Cependant, il nécessite un budget publicitaire et peut être coûteux si il n’est pas géré de manière efficace. Il est donc important de bien cibler sa stratégie de Paid media pour en maximiser l’efficacité et en obtenir un retour sur investissement optimal.